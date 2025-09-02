РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Президентът Тръмп ще направи изявление на 2 септември

САЩ ще изпратят системи "Пейтриът" на Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще направи изявление от Овалния кабинет на Белия дом на 2 септември. Темата на планираното изявление на държавния глава не е разкрита. Това става ясно от работния график, публикуван от пресслужбата на ръководителя на администрацията във Вашингтон.

„14:00 (21:00 българско време). Президентът Доналд Тръмп ще направи изявление от Овалния кабинет“, се казва в документа.

Група журналисти ще могат да отразят речта на място.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви на 1 септември, че американските власти планират да „внимателно проучат“ възможните варианти за действия срещу Русия тази седмица.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени