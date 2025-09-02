Президентът Тръмп ще направи изявление на 2 септември

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще направи изявление от Овалния кабинет на Белия дом на 2 септември. Темата на планираното изявление на държавния глава не е разкрита. Това става ясно от работния график, публикуван от пресслужбата на ръководителя на администрацията във Вашингтон.

„14:00 (21:00 българско време). Президентът Доналд Тръмп ще направи изявление от Овалния кабинет“, се казва в документа.

Група журналисти ще могат да отразят речта на място.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви на 1 септември, че американските власти планират да „внимателно проучат“ възможните варианти за действия срещу Русия тази седмица.