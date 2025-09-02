РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Великобритания предприема строги мерки срещу чуждестранни студенти

чуждестранни студенти

Великобритания предприема строги мерки срещу чуждестранни студенти, които остават в страната след изтичане на студентските им визи и подават молби за убежище, предаде Би Би Си.

Министерството на вътрешните работи обяви нова кампания, при която за първи път ще бъдат изпращани директни съобщения по имейл и SMS до десетки хиляди студенти. В тях се предупреждава, че ако нямат законово право на престой, трябва да напуснат Обединеното кралство или ще бъдат депортирани.

Вече 10 000 международни студенти с изтичащи визи са получили подобни известия, а през следващите месеци кампанията ще обхване около 130 000 души и техните семейства.

По данни на Home Office, 13% от всички молби за убежище в годината до юни – около 14 800 – са били подадени от хора с учебни визи. Най-много от тях идват от Пакистан (5700), следвани от Индия, Бангладеш и Нигерия. Макар броят на тези молби да е намалял спрямо предходната година, той е почти шест пъти по-висок от 2020 г.

Правителството вече предприе и други мерки, като съкрати периода, в който завършилите чуждестранни студенти могат да останат във Великобритания – от 2 години на 18 месеца, и временно спря новите молби по схема, позволяваща на бежанците да доведат членове на семействата си в Обединеното кралство, на фона на опасенията, че ще пострадат и наистина нуждаещи се от убежище хора. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени