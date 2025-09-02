Великобритания предприема строги мерки срещу чуждестранни студенти, които остават в страната след изтичане на студентските им визи и подават молби за убежище, предаде Би Би Си.

Министерството на вътрешните работи обяви нова кампания, при която за първи път ще бъдат изпращани директни съобщения по имейл и SMS до десетки хиляди студенти. В тях се предупреждава, че ако нямат законово право на престой, трябва да напуснат Обединеното кралство или ще бъдат депортирани.

Вече 10 000 международни студенти с изтичащи визи са получили подобни известия, а през следващите месеци кампанията ще обхване около 130 000 души и техните семейства.

По данни на Home Office, 13% от всички молби за убежище в годината до юни – около 14 800 – са били подадени от хора с учебни визи. Най-много от тях идват от Пакистан (5700), следвани от Индия, Бангладеш и Нигерия. Макар броят на тези молби да е намалял спрямо предходната година, той е почти шест пъти по-висок от 2020 г.

Правителството вече предприе и други мерки, като съкрати периода, в който завършилите чуждестранни студенти могат да останат във Великобритания – от 2 години на 18 месеца, и временно спря новите молби по схема, позволяваща на бежанците да доведат членове на семействата си в Обединеното кралство, на фона на опасенията, че ще пострадат и наистина нуждаещи се от убежище хора.