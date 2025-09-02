Златото „докосна“ рекордните 3508 щ. долара за тройунция

Златото достигна за кратко поредната рекордно висока котировка след като перспективата за лихвена редукция в Съединените щати и нарастващите опасения за бъдещето на Федералния резерв дадоха нов тласък на многогодишния възход на благородните метали. Златото за незабавна доставка поскъпна с 0.9% на 2 септември – до 3508.54 щ. долара за тройунция, надхвърляйки предишната максимална цена от април, преди да заличи част от печалбата си след ръста на зелените пари. Златните фючърсни контракти за доставка през декември пък се изкачиха до върховите 3578.20 щ. долара за тройунция. Жълтият метал е добавил над 30% към пазарната си оценка от началото на годината, което го прави една от най-успешните основни суровини.

Последният скок е подхранван от очакванията, че американската централна банка ще понижи лихвените проценти през този месец, след като нейният председател Джеръм Пауъл предпазливо намекна за лихвена редукция. Ключовият доклад за заетостта в Съединените щати, който трябва да бъде публикуван на 5 септември, вероятно ще добави нови щрихи към признаците за отслабващ пазар на труда, подкрепяйки аргументите за намаляване на лихвите. А това засилва привлекателността на благородните метали, които не носят лихвени приходи.

Основният сценарий на „Ю Би Ес груп“, според стратега на швейцарския банков лидер Джони Тейвс, е, че „златото ще продължи да достига нови върхови нива през следващите тримесечия“, защото „по-ниската лихвена среда, по-слабите икономически данни и продължаващата повишена макроикономическа несигурност и геополитически рискове засилват ролята на метала като средство за диверсификация на портфейлите на инвеститорите“.

Златото и среброто са поскъпнали повече от два пъти през последните три години, защото трупащите се облаци в сферите на геополитиката, икономиката и световната търговия водят до повишено търсене на ценните активи-убежища. Ескалацията на атаките на президента Доналд Тръмп срещу Федералния резерв през тази година се превърна в поредната причина за тревога сред инвеститорите, като опасенията относно независимостта на централната банка заплашват да подкопаят доверието в Съединените щати.

Пазарите сега очакват знаково решение дали Тръмп има законни основания да отстрани члена на борда на Федералния резерв Лиса Кук от институцията. Ако бъде счетен за законосъобразен, ходът ще позволи на стопанине на Белия дом да я замени с послушен служител с умерени нагласи.

Същевременно, федерален апелативен съд обяви в късните вечерни часове на 29 август, че глобалните мита на Тръмп са наложени неправомерно по закон за извънредното положение, което увеличава несигурността за американските вносители и има потенциал да забави икономическите ползи от тях, обещани от администрацията на президента.

„Последният път, когато златото достигна 3500 щ. долара за тройунция, беше в рамките на дневната търговия, така че ще е интересно дали металът ще успее да приключи търговската си сесия над това равнище, тъй като това би могло да даде известна инерция“, коментира валутният стратег на Oversea-Chinese Banking Corp. Кристъфър Уонг, визирайки априлския пик на метала.

Междувременно среброто продължава да се представя по-добре от златото. Бялата суровина е поскъпнала с около 40% от началото на годината, като цените му надхвърлиха 40 долара за тройунция на 1 септември – за първи път от 2011 г. насам. Металът е ценен и заради промишлените си приложения в технологиите за чиста енергия, включително за производството на слънчеви панели. На този фон пазарът върви към недостиг на предлагане за пета година, според Международния институт за сребро.

По-слабият щатски долар, от своя страна, е повишил покупателната способност в големи страни потребителки на скъпоценните суровини като Китай и Индия.

Инвеститорите са се насочили към търгувани на борсата фондове, обезпечени със сребро, като активите им са се увеличили за седми пореден месец през август. Това е намалило запасите от достъпен без ограничения метал в Лондон, предизвиквайки трайно напрежение на пазара. Лихвите за лизинг, които отразяват цената на заемането на метал, обикновено за кратък период от време, се задържат високи – около 2%, доста над нормалните им близки до нулата стойности.

В 17.25 ч. българско време на 2 септември златото за незабавна доставка се предлагаше срещу 3503.04 щ. долара за тройунция – 0.78% дневен ръст. Среброто се търгуваше за 41.42 щ. долара за тройунция, което е увеличение на пазарната му оценка с 1.71% за деня.