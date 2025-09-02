Омбудсманът трябва да дава препоръки, но и подкрепа на държавните органи, заяви Мария Филипова пред парламентарната комисия

Кандидатът за заместник-омбудсман Мария Филипова заяви по време на изслушване пред Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество в Народното събрание, че институцията на омбудсмана трябва не само да прави препоръки, но и да оказва подкрепа на държавните органи. Тя подчерта, че като председател на Комисията за защита на потребителите е видяла колко търсена и популярна е тази институция.

Филипова посочи, че заедно с омбудсмана Велислава Делчева имат визия как институцията да присъства по-осезаемо в страната чрез изнесени приемни и работа с местни власти, синдикати, работодателски и граждански организации, без да се създават регионални звена. Тя отбеляза, че голяма част от жалбите са свързани с нарушени потребителски права, опасни продукти за деца, както и с проблеми с топлофикация, електричество и водоснабдяване.

Филипова информира, че от 10 септември КЗП започва своя кампания за въвеждане на еврото, насочена основно към по-малки населени места, като ще бъдат посетени 165 общини. Тя добави, че интересът е голям – само за два дни са постъпили над 200 запитвания от търговци за правилата за двойно обозначаване на цените в лева и евро.