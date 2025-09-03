РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Англия забранява продажбата на енергийни напитки на лица под 16 години

енергийни напитки Monster

Деца под 16 години в Англия ще бъдат лишени от възможността да купуват енергийни напитки като Red Bull и Monster. Причината за забраната е, че тези продукти допринасят за затлъстяването, причиняват проблеми със съня и затрудняват концентрацията.

Забраната още не е влязла в сила. В момента трае консултация, която ще продължи 12 седмици, за да се съберат доказателства от експерти в областта на здравеопазването и образованието, както и от обществеността, търговците на дребно и производителите.

Въпреки това вече здравни експерти, синдикати на учителите и зъболекари приветстваха предложението, което според тях ще подобри здравето на децата и младите хора. То изпълнява обещание, включено в предизборната пограма на Лейбъристката партия от миналогодишните общи избори.

„Как можем да очакваме децата да се справят добре в училище, ако в организма си имат еквивалента на двойно еспресо всеки ден?“, попита Уес Стрийтинг, министърът на здравеопазването. „Енергийните напитки може да изглеждат безвредни, но сънят, концентрацията и благосъстоянието на днешните деца са засегнати, докато версиите с високо съдържание на захар увреждат зъбите им и допринасят за затлъстяване.“

Забраната засяга напитки, които съдържат повече от 150 мг кофеин на литър, като Red Bull, Monster, Relentless и Prime Energy. Магазини, кафенета, ресторанти и уебсайтове ще бъдат задължени да спрат да ги продават на лица под 16 години.

