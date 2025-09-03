От АПС се зарекоха да бъдат коректив на властта и честен глас на общините

В първото заседание на есенната сесия на 51-вото Народно събрание депутатът Хайри Садъков прочете декларация от името на парламентарната група „Алианс за права и свободи“. Той подчерта, че формацията ще бъде коректив на властта, защитник на всички български граждани и изразител на позицията на общините, които търсят свобода, а не подчинение.

„България няма време за губене и ние няма да позволим да бъде погребвана от безвремие и политически канибализъм“, заяви Садъков.

Сесията започна с изпълнение на химна на България и на Европейския съюз. По правилник депутатите бяха в лятна ваканция в периода от 1 до 31 август.