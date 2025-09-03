„Ирели“ – Монтана ще произвежда иновативни продукти за германската Qeridoo 

В сътрудничество с български производствен партньор в лицето на „Ирели“ – Монтана, германската компания Qeridoo GmbH – Мьонхенгладбах, започва производство на нов продукт – новаторска дървена учебна кула за деца, тип Монтесори у нас. Чрез съдействието на Ръководителя на службата по търговските и икономическите въпроси (СТИВ) в Берлин Росица Иванова беше намерен български партньор – опитен производител на дървени изделия. Производството на иновативният продукт ще бъде изцяло в България, като ще бъдат произвеждани 70 до до 200 хил. бройки на година. В момента във фабриката в Монтана работят 70 души, като очакванията са работниците да станат до 300.

Това стана ясно по време на обявяването на партньорството на германската компания Qeridoo GmbH с българската фабрика в град Монтана. Българският производител на детски играчки от дърво „Ирели“ през годините е изградил модерни производствени мощности с иновативни процеси, което им позволява създават дървени играчки с изключително качество. На откриването на новото партньорство участваха Иван Иванов и Иво Трендафилов – съсобственици на „Ирели“, както и Николай Болдт – собственик на германската компания.

Компанията е предпочела да произвежда своят иновативен продукти у нас, вместо в Китай,

като така предприема важна стъпка към по-голяма сигурност в производството и устойчивост.

Във фабриката в Монтана ще бъде произвеждана уникална учебна кула от естествени материали. Тя може да бъде гъвкаво адаптирана към нуждите на децата: за бебета служи като стабилен стол, а по-късно расте заедно с детето и се превръща в кула, на която то може да учи, да открива и да опознава заобикалящия го свят.

„Убедени сме, че тази дървена учебна кула има потенциала в бъдеще да присъства в почти всеки германски дом с деца. Това е важна стъпка за устойчиво европейско производство и принос за това нашите деца да растат здрави, сигурни и креативни“, заяви Николай Болдт.

Иван Иванов, който е създател на фирма „Ирели“ и неин съсобственик, съобщи, че

с новото изделие ще се увеличи броя на работните места в монтанската фабрика.

През 2023 година този продукт печели награда за най-добър дизайн и от тогава се търси производител. След като такъв е намерен в България, ние очакваме следващата година да спечели награда и като най-добър продукт, заяви Росица Иванова СТИВ в Берлин.

Qeridoo GmbH разширява своето портфолио с новата иновативна мебел за учене и игра –

дървената учебна кула, която има потенциала да стане широко разпространена. Благодарение на утвърдената дистрибуторска мрежа на компанията, която вече доставя своите продукти на почти всички големи търговски вериги в Германия се очаква кулата за кратко време да стане широко разпространена.

Qeridoo GmbH е лидер на пазара на детски велосипедни ремаркета в Германия.

С ясен фокус върху безопасността, качеството и иновациите компанията разработва продукти, които улесняват и обогатяват семейния живот. Компанията вижда огромен потенциал за растеж през следващите години и очаква този нов продукт да оформи по устойчив начин света на играта и ученето на децата.