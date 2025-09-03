РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

„Ирели“ – Монтана ще произвежда иновативни продукти за германската Qeridoo 

Qeridoo GmbH Мьонхенгладбах Ирели монтана детски играчки

В сътрудничество с български производствен партньор в лицето на „Ирели“ – Монтана, германската компания Qeridoo GmbH – Мьонхенгладбах, започва производство на нов продукт – новаторска дървена учебна кула за деца, тип Монтесори у нас. Чрез съдействието на Ръководителя на службата по търговските и икономическите въпроси (СТИВ) в Берлин Росица Иванова беше намерен български партньор – опитен производител на дървени изделия. Производството на иновативният продукт ще бъде изцяло в България, като ще бъдат произвеждани 70 до до 200 хил. бройки на година. В момента във фабриката в Монтана работят 70 души, като очакванията са работниците да станат до 300.

Това стана ясно по време на обявяването на партньорството на германската компания Qeridoo GmbH с българската фабрика в град Монтана. Българският производител на детски играчки от дърво „Ирели“ през годините е изградил модерни производствени мощности с иновативни процеси, което им позволява създават дървени играчки с изключително качество. На откриването на новото партньорство участваха Иван Иванов и Иво Трендафилов – съсобственици на „Ирели“, както и Николай Болдт – собственик на германската компания.

Компанията е предпочела да произвежда своят иновативен продукти у нас, вместо в Китай,

като така предприема важна стъпка към по-голяма сигурност в производството и устойчивост.

Във фабриката в Монтана ще бъде произвеждана уникална учебна кула от естествени материали. Тя може да бъде гъвкаво адаптирана към нуждите на децата: за бебета служи като стабилен стол, а по-късно расте заедно с детето и се превръща в кула, на която то може да учи, да открива и да опознава заобикалящия го свят.

„Убедени сме, че тази дървена учебна кула има потенциала в бъдеще да присъства в почти всеки германски дом с деца. Това е важна стъпка за устойчиво европейско производство и принос за това нашите деца да растат здрави, сигурни и креативни“, заяви Николай Болдт.

Иван Иванов, който е създател на фирма „Ирели“ и неин съсобственик, съобщи, че

с новото изделие ще се увеличи броя на работните места в монтанската фабрика.

През 2023 година този продукт печели награда за най-добър дизайн и от тогава се търси производител. След като такъв е намерен в България, ние очакваме следващата година да спечели награда и като най-добър продукт, заяви Росица Иванова СТИВ в Берлин.

Qeridoo GmbH разширява своето портфолио с новата иновативна мебел за учене и игра

дървената учебна кула, която има потенциала да стане широко разпространена. Благодарение на утвърдената дистрибуторска мрежа на компанията, която вече доставя своите продукти на почти всички големи търговски вериги в Германия се очаква кулата за кратко време да стане широко разпространена.

Qeridoo GmbH е лидер на пазара на детски велосипедни ремаркета в Германия.

С ясен фокус върху безопасността, качеството и иновациите компанията разработва продукти, които улесняват и обогатяват семейния живот. Компанията вижда огромен потенциал за растеж през следващите години и очаква този нов продукт да оформи по устойчив начин света на играта и ученето на децата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени