Доходите на близо 600 хил. души ще се увеличат с вдигането на МРЗ догодина

Доходите на близо 600 000 души ще бъдат увеличени във връзка с предвиденото вдигане на минималната работна заплата (МРЗ) за догодина, заяви социалният министър Борислав Гуцанов пред депутатите от ресорната парламентарна комисия.

Той припомни, че вече е публикуван за обществено обсъждане проектът на правителствено постановление, който предвижда от 1 януари 2026 година минималната заплата да се повиши с над 12% и да стане 1213 лева вместо досегашните 1077 лева:

„По данни на Националния статически институт назначените на минимална работна заплата по трудов договор и пълно работно време към второто тримесечие са около 456 000 души. Нещо, за което може би е добре да се разсъждава, е, че от 2016 година не са променяни класификаторите – примерно колко трябва да получава един главен счетоводител, колко да получава технически секретар, колко да получава изпълнителен директор“, коментира той.

Министър Гуцанов акцентира и върху това, че почти 800 000 души имат ТЕЛК решения, което налага анализ на законодателството:

„25 999 са били ползвателите на лична помощ през 2020 година, 2019-а са били под 20 000. В момента са 82 938. Тези цифри ги казвам, защото мисля, че Народното събрание трябва да е запознато и да вземем мерки, ако е необходимо“, посочи Гуцанов.

