РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Протестът „Отпор срещу прокуратурата“ започна с шествие от Съдебната палата към сградата на парламента

Пред Съдебната палата започна протестът на инициативата „Правосъдие за всеки“ под надслов „Отпор срещу диктатурата“. За разлика от друг път нямаше специални изказвания, а множеството се отправи към сградата на парламента на площад „Народно събрание“ 2.

Демонстрацията е организирана нарочно днес – в първия работен ден на депутатите след лятната им ваканция. В предварителната си информация организаторите на протеста призоваха гражданите да се включат към него, отбелязвайки, че държавните органи са овладени и превърнати в лични бухалки на престъпна групировка, оглавена от Делян Пеевски и Бойко Борисов, чиято власт се крепи на изпълняващия функциите главен прокурор и на изпълняващия функциите председател на Върховния административен съд в грубо нарушение на Конституцията.

"Сарафов не трябва да бъде главен прокурор, подобните нему също!", подчертават от "Правосъдие за всеки".

Протестът е подкрепен и от „Продължаваме промяната – Демократична България“, които обявиха, че ще излязат с хората на улицата.

Поредицата от демонстрации на „Правосъдие за всеки“ започна още през юли месец, като беше провокирана от ареста на кмета на Варна Благомир Коцев. На предишните три протеста присъстваха представители на политически партии, граждански организации, писатели и общественици.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени