Протест под надслов „Отпор срещу диктатурата“ се провежда в София

Нов протест на инициативата „Правосъдие за всеки“ под надслов „Отпор срещу диктатурата“ започна в 18:30 часа в София. Началната точка е Съдебната палата, след което шествието ще премине към Народното събрание и Орлов мост.

Демонстрацията е организирана точно днес, когато е и първият работен ден на депутатите след лятната им ваканция.

Организаторите канят всички свободомислещи граждани да поставят началото на отпор срещу потенциална бъдеща диктатура. От инициативата призовават участниците да носят български и европейски знамена, както и „личните си послания към мафията“.

Протестът е подкрепен и от „Продължаваме промяната – Демократична България“, които също излязоха с хората на улицата за да демонстрират недоволството си.