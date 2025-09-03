Според Педро Санчес „двойните стандарти“ на Запада за Газа и Украйна подкопавали неговия авторитет

„Двойните стандарти“ на Европа и Запада спрямо войните в Украйна и Газа заплашват да подкопаят глобалния им авторитет. Това предупреди испанският премиер Педро Санчес в интервю за британския вестник „Гардиън“. Той определи отговора на израелската офанзива в палестинската територия като един от най-мрачните епизоди на международните отношения през 21-ви век.

Санчес, който беше първият високопоставен европейски лидер, обвинил Израел в геноцид в Газа, каза, че е доволен, че други европейски държави следвали примера на Испания в признаването на палестинската държава, но призна, че отговорът на Европа е бил слаб.

Испанският лидер също така разкритикува САЩ под управлението на Доналд Тръмп, твърдейки, че те се опитват да сложат край на основаващия се на правила глобален ред, който самите те са създали след Втората световна война. Санчес смята, че това дава възможност на ЕС и Великобритания да поемат по-голяма международна роля, но само ако действат последователно и морално.

Коментарите на испанския премиер бяха направени преди срещата му с британския министър-председател сър Киър Стармър в Лондон днес. Срещата е първата между лидерите на двете страни от повече от десетилетие. Тя стана възможна, след като Великобритания и Испания постигнаха споразумение относно бъдещето на Гибралтар, което сложи край на дългогодишния спор за територията след Брекзит.