Климатичните бедствия струват на Испания 32 млрд. евро в последните пет години

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че през последните пет години щетите от климатичните бедствия в страната са на стойност 32 милиарда евро. Според него, сумата е сравнима с държавните разходи за образование на младежите.

От началото на август в страната е имало 130 големи пожара, които са унищожили 330 хиляди хектара гори.

Според EFFIS, площта на пожарите от началото на тази година е надхвърлила 411 хиляди хектара – почти десет пъти повече, отколкото през цялата 2024 година.

Премиерът Санчес подчерта, че екстремните събития не се ограничават само до пожари. Испания преживя снежната буря Филомена през 2021 г., увеличение на броя на проливните дъждове и опустошителни наводнения.

Той призова за засилване на превантивните мерки и обединяване на усилията на всички политически сили. Предложенията на премиера включват създаване на постоянни фондове за възстановяване на засегнатите общини, целогодишно осигуряване на противопожарните служби с техника и персонал, създаване на национална агенция за гражданска защита и организиране на мрежа от „климатични убежища“.