Продажбите на „Сирма Груп“ нарастват до 57.7 млн. лв. през първото полугодие

Българската технологична компания „Сирма Груп Холдинг“ увеличава приходите си от продажби с близо 27% за първото полугодие като те достигат до 57.7 млн. лева. Това показват данните от междинния консолидиран доклад на фирмата.

„Сирма Груп“ продължава устойчивото си развитие със стабилен ръст на годишна база и с повишение на всички ключови финансови показатели. А резултатите й са в съответствие със стратегическите ѝ цели – достигане на оборот от 100 млн. евро в рамките на следващите 2-3 години и успешно листване на Франкфуртската борса до началото на 2026 година.

Според Цветан Алексиев, изпълнителен директор на „Сирма Груп“, най-голямото

предизвикателство пред технологичните компании е бързото навлизане на изкуствения ителект (AI).

„Ние в „Сирма“ се подготвяме за новата реалност и сме предприели поредица от стратегически действия. Започнахме разработването на платформата Sirma Enterprise AI, която представлява агентична екосистема и инфраструктура от множество инструменти, базирани на AI. Първата й версия ще е готова към 15 септември, като първо ще я тестваме вътрешно в компанията преди да я предлагаме на нашите клиенти“, отбеляза Алексиев.

Едновременно с това се разработва архитектура, която използва локални LLM модели, за да отговори на страховете на клиентите на фирмата за попадане на техни чувствителните данни върху сървъри, разположени извън ЕС, при използването на AI решения. „И третият ни стратегически проект е предоставяне на цялостни решения или AI базирани услуги като SaaS (софтуер като услуга) на абонаментен принцип“, коментира Цветан Алексиев.

Междинните консолидирани резултати на компанията показват увеличение с 46.6% на печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA). Нетната печалба за периода надскача 1 млн. лева.

С най-голяма тежест в пазарите, на които оперира компанията, остава Европа.

Продажбите на Стария континент формират 78.3% от приходите й. Вторият по значимост пазар е Северна Америка с дял от 11.4%, а третият – Обединеното кралство – със 7.7 процента.

В структурата на продажбите по сегменти водеща остава системната интеграция с 39.2% (29. 59 млн. лв.), следвана от IT услугите – с 21.2% (12.26 млн. лв.) и финансовата индустрия – с 14.6% (8. 44 млн. лв.).

Основана през 1992 г., като Сирма EйАй/Sirma AI,

„Сирма Груп Холдинг“ АД е пионер в областта на технологиите с изкуствен интелект.

Компанията създава иновативни софтуерни решения и помага на организациите да се променят и постигат устойчив растеж чрез внедряване на съвременни технологии. „Сирма“ е специализирана в разработването на софтуер по поръчка, системна интеграция и внедряване на информационни системи. Освен това фирмата предлага бизнес и ИТ консултантски услуги, решения за управление и анализ на данни и изкуствен интелект, миграция и поддръжка на облачни технологии и услуги за киберсигурност.

От началото на годината акциите на “Сирма Груп Холдинг” поскъпват на „Българска фондова борса“ и от 0.96 лева за един брой през януари в момента сделки се сключват по 1.36 лева. А това оценява компанията на над 80 млн. лева пазарна капитализация.