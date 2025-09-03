РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Наркооранжерия беше открита край Въглен, Варненско

марихуана

Варненската полиция се похвали днес с успешна акция срещу разпространението на дрога. От дирекцията на МВР в морския град съобщиха, че е разбита наркооранжерия край Варна на 2 септември. Тя е била ситуирана в землището на с. Въглен, община Аксаково. На мястото са намерени и иззети 40 растения от рода на конопа в различни стадии на растеж, торове и препарати служещи на отглеждането им.

В момента на полагане на грижи за растенията са задържани двама братя на 46 и 47 години от Варна – известни на органите на полицията и осъждани за различни престъпления.

При проведените процесуално-следствени действия, в по-възрастния от двамата братя е намерено и иззето известно количество кокаин.

Извършителите са задържани за срок до 24 часа. Случаят е докладван на Районна прокуратура във Варна, под чийто надзор продължават действията по разследването.

