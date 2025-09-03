Разбита мрежа за контрабанда на горива в Гърция

Гръцката полиция проведе операция срещу мащабна мрежа за контрабанда на горива, като задържа най-малко 20 души. Според информация на изданието „Прото тема“, горивата са идвали от Румъния, а за подправянето им са използвани разтворители, внасяни от България и Румъния.

По време на операцията властите са открили и конфискували стотици хиляди евро, придобити от незаконната дейност. Установен е и склад в Синдос, близо до Солун, който е служил за основна база. Там горивата са били претоварвани и разпространявани към мрежа от бензиностанции, управлявани от престъпната група.

Освен обвинения за контрабанда и укриване на данъци, на задържаните ще бъдат повдигнати и обвинения в измама. Полицията е установила, че на клиентите е било наливано по-малко гориво от отчетеното на колонките, което допълнително е генерирало незаконни печалби за мрежата.