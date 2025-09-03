РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Anthropic достигна оценка от 183 млрд. долара след ново финансиране

Anthropic въвежда гласов режим за AI асистента Claude

Стартъпът за изкуствен интелект зад Claude – Anthropic и един от основните конкуренти на OpenAI, излезе с големи новини: завършен е кръг на финансиране за 13 милиарда долара, който оценява компанията вече на 183 милиарда долара.

Anthropic достигна оценка от 183 млрд. долара след ново финансиране

Компанията заяви в прессъобщение, че между януари и август приходите ѝ по текуща база (run-rate revenue) са нараснали от около 1 милиард до над 5 милиарда долара. Anthropic съобщи, че вече има повече от 300 000 бизнес клиенти и че през последната година списъкът ѝ с „големи клиенти“ – т.е. „клиенти, които носят по над 100 000 долара годишен приход по текуща база“, се е увеличил седем пъти.

banka dsk vavezhda parviya u nas izczyalo ai baziran asistent

Що се отнася до Claude Code, един от основните източници на приходи, на който Anthropic разчита, вече е генерирал над 500 милиона долара приход по текуща база, според прессъобщението. От компанията заявиха, че употребата на този продукт е нараснала повече от десет пъти в рамките на три месеца след пълното му пускане.

Amazon инвестира още 4 млрд. долара в стартъпа Anthropic

Сред инвеститорите в този кръг на финансиране са Qatar Investment Authority, TPG, Altimeter, Blackstone, Coatue, General Catalyst и други. От Anthropic заявиха, че ще използват средствата, за да „отговорят на нарастващото търсене от страна на бизнеса, да задълбочи изследванията си по безопасността и да подкрепи международната експанзия.“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени