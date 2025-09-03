Anthropic достигна оценка от 183 млрд. долара след ново финансиране

Стартъпът за изкуствен интелект зад Claude – Anthropic и един от основните конкуренти на OpenAI, излезе с големи новини: завършен е кръг на финансиране за 13 милиарда долара, който оценява компанията вече на 183 милиарда долара.

Компанията заяви в прессъобщение, че между януари и август приходите ѝ по текуща база (run-rate revenue) са нараснали от около 1 милиард до над 5 милиарда долара. Anthropic съобщи, че вече има повече от 300 000 бизнес клиенти и че през последната година списъкът ѝ с „големи клиенти“ – т.е. „клиенти, които носят по над 100 000 долара годишен приход по текуща база“, се е увеличил седем пъти.

Що се отнася до Claude Code, един от основните източници на приходи, на който Anthropic разчита, вече е генерирал над 500 милиона долара приход по текуща база, според прессъобщението. От компанията заявиха, че употребата на този продукт е нараснала повече от десет пъти в рамките на три месеца след пълното му пускане.

Сред инвеститорите в този кръг на финансиране са Qatar Investment Authority, TPG, Altimeter, Blackstone, Coatue, General Catalyst и други. От Anthropic заявиха, че ще използват средствата, за да „отговорят на нарастващото търсене от страна на бизнеса, да задълбочи изследванията си по безопасността и да подкрепи международната експанзия.“