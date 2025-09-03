ПП–ДБ започва есенната сесия с вот на недоверие заради „завладяната държава“

Парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри есенната сесия на Народното събрание с обявено намерение да внесе вот на недоверие срещу управляващото мнозинство. В декларация от името на формацията Надежда Йорданова заяви, че това ще бъде „институционалният отговор срещу завладяната държава“, като чрез него ще се покажат режимът на зависимости и алтернативата за модерна България, основана на върховенство на правото и европейски ценности.

Йорданова подчерта, че институции като министерства, регулатори, МВР, прокуратурата и антикорупционната комисия са кадрово и нормативно овладени от частни интереси. Според нея управлението се крепи върху тандем „Борисов–Пеевски“, при който първият е движен от страх и липса на воля за реформи, а вторият – от алчност за власт. Така се бетонира дългосрочен контрол върху публичния ресурс чрез назначения на лоялни кадри, без перспектива за модернизация и реформи.

В декларацията се посочва още, че резултатът от това управление е задълбочаване на кризи, като водната, засягаща стотици хиляди хора – заради хронична корупция, некомпетентност и популизъм. Йорданова разкритикува и новите дългове, насочвани към „обръчите от фирми“, както и създаването на законодателство, което според нея води до административен натиск върху бизнеса. Тя каза, че вместо предвидим преход към еврото обществото е изправено пред извънредни контролни режими, които подкопават доверието в институциите и прехвърлят тежестта върху гражданите.