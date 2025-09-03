РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Николай Денков: Всички порочни схеми, които премахнахме, сега се връщат на стероиди (част 1)

Вместо евроатлантик, имаме евроаутист – никой не знае къде ще ни закара Борисов през 2026 г., смята Николай Денков

Най-важно в момента е да разясним на цялото общество какво точно се случва у нас тук и сега. Псевдоопозицията от „Възраждане“ и „Величие“ успешно си подава топката с ГЕРБ. Постановката най-ясно пролича при гостуването на Урсула фон дер Лайен в България: едните плашеха, другите спасяваха, а Борисов избутваше с рамо Желязков от централната позиция на премиер. И накрая вицепремиеръг Зафиров отиде да се здрависва с Путин,  Си и Ким в Пекин.

Междувременно из страната горят къщи, има водна криза, токът и водата поскъпват, екотаксите скачат в пъти, външният ни дълг за шест месеца нарасна повече отколкото за предните три години, взети заедно, самолетът на председателя на ЕК е заглушен на наша територия. И министър-председателят заявява, че проблеми няма. Именно това подготвя следващите проблеми.

Сигурен съм, че за следващите избори машинното гласуване отново ще бъде премахнато.

С вота на недоверие ще покажем как завладените институции източват здравеопазването и водят до обедняване на населението.

Кандидатът ни за президент трябва да бъде изваден в началото на следващата година.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ бившият премиер акад. Николай Денков, депутат от ПП-ДБ.

Още от интервюто:

Кои са големите теми и приоритети на демократичната европейска опозиция у нас тази есен?

Каква е драматургията на театъра, който разиграват управляващи и псевдоопозиция?

Какви са реалните факти за управлението на кабинета „Желязков“?

От кои сектори има най-голяма вероятност да бъдат отклонени публични средства?

Кой е подходащият момент за издигане на кандидат-президентската кандидатура на демократичната опозиция?

Вижте други събеседници в СТУДИО БАНКЕРЪ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени