Николай Денков: Всички порочни схеми, които премахнахме, сега се връщат на стероиди (част 1)

Вместо евроатлантик, имаме евроаутист – никой не знае къде ще ни закара Борисов през 2026 г., смята Николай Денков

Най-важно в момента е да разясним на цялото общество какво точно се случва у нас тук и сега. Псевдоопозицията от „Възраждане“ и „Величие“ успешно си подава топката с ГЕРБ. Постановката най-ясно пролича при гостуването на Урсула фон дер Лайен в България: едните плашеха, другите спасяваха, а Борисов избутваше с рамо Желязков от централната позиция на премиер. И накрая вицепремиеръг Зафиров отиде да се здрависва с Путин, Си и Ким в Пекин.

Междувременно из страната горят къщи, има водна криза, токът и водата поскъпват, екотаксите скачат в пъти, външният ни дълг за шест месеца нарасна повече отколкото за предните три години, взети заедно, самолетът на председателя на ЕК е заглушен на наша територия. И министър-председателят заявява, че проблеми няма. Именно това подготвя следващите проблеми.

Сигурен съм, че за следващите избори машинното гласуване отново ще бъде премахнато.

С вота на недоверие ще покажем как завладените институции източват здравеопазването и водят до обедняване на населението.

Кандидатът ни за президент трябва да бъде изваден в началото на следващата година.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ бившият премиер акад. Николай Денков, депутат от ПП-ДБ.

Още от интервюто:

Кои са големите теми и приоритети на демократичната европейска опозиция у нас тази есен?

Каква е драматургията на театъра, който разиграват управляващи и псевдоопозиция?

Какви са реалните факти за управлението на кабинета „Желязков“?

От кои сектори има най-голяма вероятност да бъдат отклонени публични средства?

Кой е подходащият момент за издигане на кандидат-президентската кандидатура на демократичната опозиция?

