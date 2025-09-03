РЕГИСТРИРАЙ СЕ
2024 г. – предвестник на огнените стихии от лятото на 2025 година

държавни горски предприятия, Георги Костов

През 2024 г. в България са регистрирани 379 горски пожара, като засегнатите територии обхващат значителна част от страната, отбелязват от „Климатека“. Северозападна България е регионът с най-много пожари, а особено тревожен е фактът, че голяма част от огъня е обхванал защитени зони от мрежата НАТУРА 2000. Там са изгорели над 23 хиляди декара гори – около 38% от всички засегнати площи през годината (или близо 60 хиляди декара общо). Само в НАТУРА 2000 са регистрирани 70 пожара, което е почти 1/5 от всички за 2024 година.

Тези тревожни данни се оказаха предвестник на тежката ситуация през лятото на 2025 г., когато мащабните пожари отново показаха липсата на достатъчна превенция и подготовка от страна на отговорните институции.

Според доц. д-р Георги Костов, бивш заместник-министър на земеделието – с ресор гори,  

най-уязвими пред огъня са селските райони.

Визуализацията на “огнените точки” от миналата година дава статична картина на една тенденция от последното десетилетие, която се вижда и от картата по области с данни до 2019 г. включително (от проекта FIRE-RES от 2021 г.). Става ясно, че има повече пожари и повече обгоряла площ в селски райони, такива с по-слабо икономическо развитие, с малка гъстота и застаряващо население в малки населени места. Тази ситуация напълно отговаря на анализите на риска и прогнозите в Националния профил на риска от бедствия в България, част „Горски пожари“.

огнени стихии пожари

Нашите огнеборци, горски и доброволци стават все по-добри заради натрупания опит, но не могат да изпреварят обективните условия, които се влошават.

Изходът е в разширяване на превенцията с методите и достиженията на XXI век.

Това, че няма значими пожари в Родопите, където е най-много горивното вещество, показва, че възпитанието и поминъкът на местното население са много важни за отношението към опазването на гората.

В същите райони, които са показани на картата, следва да очакваме още пожари през следващите години. Териториите в НАТУРА 2000 са с допълнителни ограничения и заради това ще стават все по-уязвими към пожари.

