Още 9 хил. лв. за телефонни „лекар“ и „полицай“

телефонна измама

Възрастни жена и мъж предоставиха надлежно скътани у дома спестявания на телефонни измамници с банални схеми. На жената от Пещера се обадил непознат, който се представил за лекар и успял да я убеди, че неин роднина има нужда от спешно лечение. Жената събрала наличните 3000 лв. и според указанията ги оставила в чанта до контейнер пред дома си.

Ден по-късно на нейн съгражданин пък се обидил „служител на МВР“, който работел по разследване на телефонни измами. Мнимият инспектор поискал парите за залавяне на извършителите и срещнал пълна отзивчивост във вид на 6000 лв. от нищото.

Реотаните на жертвите загряли малко по-късно, а от местното РПУ незабавно събрали екип от криминалисти. След анализи и оперативно издирвателни мероприятия полицаите установили посредниците за двете измами – жена от Пазарджик и мъж от село Юнаците. Помагачите в схемата са задържани, като у тях са открити и иззети и част от паричните суми, но както обикновено шефът на бандата измамници остава в сянка.

