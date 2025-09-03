РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Почина Христина – жената, която беше пометена от АТВ-то в Слънчев бряг

35-годишната Христина, която пострада най-тежко от АТВ-то в Слънчев бряг, е починала.

Трагичната новина беше споделена от бащата на Сияна, който с пост в социалните мрежи, се прости с жената и призова да се молим за живота на малкия ѝ син Марти, който все още е в кома в „Пирогов“.

Повече от две седмици животът на Христина беше поддържан изкуствено, след като мозъкът на младата жена отказа да функционира, а сърцето ѝ се поддържаше изкуствено с медикаменти.

Състоянието на малкия Марти вече се подобрява. По последнa информация от лекарите той е вън от опасност за живота, съобщи неговият вуйчо Светослав Соколов и брат на майка му Христина.

„Имаше 4 счупени ребра, които са почнали да зарастват. Малкият кръвоизлив в мозъка вече се е абсорбирал. Това е лъч надежда за нас. Все още не е контактен. Докторите в Пирогов правят всичко възможно, за да стабилизират изцяло състоянието му. Благодарим за това“, обясни вуйчото.

Междувременно в кръвта и урината на 18-годишния Никола Бургазлиев, който на 14 август се качи с АТВ-то си върху тротоар в Слънчев бряг и рани петима души, са открити следи от марихуана.

Според окръжния прокурор на Бургас Георги Чинев и следовател Мариан Маринов химико-токсикологичната експертиза е категорична за наличието на наркотичното вещество.

Те коментираха, че след преценка от наблюдаващия прокурор, има основание обвинението да преосмисли преквалификация на престъплението като умишлено.

