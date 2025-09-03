Семейство Макрон продаде вила в Северна Франция за 3.6 млн. евро

Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит продадоха вилата си в курортната община Le Touquet-Paris-Plage в Северна Франция за 3.6 милиона евро. Това съобщи вестник Le Canard Enchaine.

„В офиса на парижки нотариус Брижит Макрон подписа договор за продажба на семейния си дом в Le Touquet. Според договора за продажба, сделката е сключена за 3.6 милиона евро“, се казва в статията.

Според изданието, вилата е закупена от строителната компания Oxial. Планира се сградата да бъде превърната в търговски обект с първокласни магазини.

Вилата в Le Touquet-Paris-Plage е принадлежала на Брижит Макрон.

Тя е получила сградата като наследство. След продажбата ѝ, семейство Макрон запазва друга своя собствеността в курорта.

През февруари вестник „Фигаро“ съобщи, че Макрон и съпругата му Бриджит се готвят да продадат вилата си в региона Па дьо Кале. Според вестника, брокерите на недвижими имоти са отказали коментар по тази информация, позовавайки се на „уважение към потенциалните продавачи и купувачи“.