Под надслов „Отпор срещу диктатурата“ започва новият протестен сезон

Нов протест на инициативата „Правосъдие за всеки“ под надслов „ОТПОР СРЕЩУ ДИКТАТУРАТА“ ще се проведе на 3 септември от 18:30 часа в София. Началната точка е Съдебната палата, след което шествието ще премине към Народното събрание и Орлов мост с „интересни отбивки по пътя“. Демонстрация е организирана точно днес, когато е и първият работен ден на депутатите след лятната им ваканция.

„Демокрацията е в опасност, Правосъдието е в кома!

Скритата власт стана явна!



Държавните органи са овладени и превърнати в лични бухалки на престъпна групировка, оглавена от Делян Пеевски и Бойко Борисов, които формално не са част от властта, но са превърнали държавата в своя държанка. Властта им се крепи от един самозванец, уж изпълняващ функциите главен прокурор, и един изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд в грубо нарушение на Конституцията.



Вече видяхме и знаем, че липсата на правов ред руши свободата и не е просто заплаха, а реална опасност дори за живота ни – нашият, но и този на децата ни.



ТОВА ТРЯБВА ДА СПРЕ! Сарафов не трябва да бъде главен прокурор, подобните нему също! Имаме шанс да ги спрем, но само ако сме много, ако сме непреклонни и сме ЗАЕДНО“, пишат организаторите.

Те допълват, че канят всички свободомислещи граждани да поставят началото на отпор срещу потенциална бъдеща диктатура. От инициативата призовават участниците да носят български и европейски знамена, както и „личните си послания към мафията„.

Протестът е подкрепен и от „Продължаваме промяната – Демократична България“, които обявиха, че ще излязат с хората на улицата и ще демонстрират недоволството си.

Поредицата от демонстрации на „Правосъдие за всеки“ започна още през юли месец, като беше провокирана от ареста на кмета на Варна Благомир Коцев. На предишните три протеста присъстваха представители на политически партии, граждански организации, писатели и общественици.

Последният мащабен протест обаче беше и срещу оставането на поста главен прокурор на Борислав Сарафов. Тогава „Правосъдие за всеки“ обеща протестите да продължат през есента, а заявката им беше демонстрациите да минават и край централата на „Ново начало“.

Оказа се, че по време на протеста през юли органите на реда са пазили сградата на ул. „Врабча 23“ (бел. ред. – централата на „Ново начало“ на Делян Пеевски), заради което депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Лена Бориславова отправи въпроси до вътрешния министър Даниел Митов каква е причината за това и колко полицаи са пазили сградата.