Започва ремонт на подлеза, в който се вряза дерайлирал трамвай, ватманът ще бъде наказан

Започва ремонт на подлеза, в който се вряза дерайлирал трамвай, ватманът ще бъде наказан

Щети за десетки хиляди левове са нанесени на подлеза в София, след като във вторник сутринта дерайлирал трамвай се вряза в стълб и паркирани автомобили. Повредена е конструкцията на входа на подлеза, разрушен е бетон, скъсана е армировка и са изпотрошени гранитни елементи. Експерти вече работят по оценка на щетите, като е включен и специалист по подлези, увери пред БНР районният кмет Трайчо Трайков.

По думите му, платното не е компрометирано, а разследването е в ръцете на полицията. Ватманът обаче ще бъде наказан, тъй като е напуснал мотрисата между спирки без основателна причина. Според инж. Милен Миньов от Столичния електротранспорт, той е спрял малко след спирка „Александър Жендов“, за да си вземе кафе, без да обезопаси достатъчно превозното средство.

Щетите по едната мотриса са толкова сериозни, че вероятно ще бъде бракувана и използвана за части, докато другата ще бъде възстановена. Междувременно харддисковете на записващите устройства от трамвая са демонтирани и предадени на следствените органи.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

