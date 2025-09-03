Си Дзинпин приветства „неудържимия“ Китай на грандиозен военен парад на 3 септември

Китайският президент Си Дзинпин завърши седмица на трескава дипломация като председателства един от най-големите военни паради в страната си в компанията на руския си колега Владимир Путин и на ръководителя на Северна Корея – Ким Чен Ун – показна демонстрация на солидарност с двете съседни държави. На 3 септември шествие от най-новите китайски танкове, дронове и ракети премина на площад Тянанмън, за да отбележи 80-годишнината от победата над Япония във Втората световна война. Събитието беше първият път, когато китайският, руският и севернокорейският лидер се събраха на едно и също място.

Народноосвободителната армия на Китай (НОАК) показа най-новите си оръжия, включително хиперзвукови ракети, а Си Дзинпин приветства представителните военни формирования като „героична сила“, която трябва да се превърне в „армия от световна класа“, предполагащо напълно равностойна на въоръжените сили на Съединените щати. Президентът заяви, че НОАК „ще защитава решително националния суверенитет, единство и териториална цялост“ – заявка за целта на Пекин да получи контрол над Тайван. „Великото подмладяване на китайската нация е неудържимо“, отбеляза китайският лидер.

Замисълът на спектакъла на Си, Путин и Ким, заедно с повече от 20 други национални лидери, които присъстваха на похода на най-голямата армия в света по брой на личния състав, бе замислен да впечатли населението от 1.4 милиарда на Китай и същевременно да предупреди потенциални противници, включително Съединените щати, Европа и Япония. В речта си китайският президент определи страната си като сила за световен мир и противопоставяне на хегемонията.

„Днес човечеството отново е изправено пред критичен избор: мир или война? Диалог или конфронтация? Сътрудничество с взаимна полза или съперничество с нулев резултат?“, каза Си Дзинпин. И добави, че „китайският народ твърдо стои на правилната страна на историята и на страната на човешката цивилизация и прогрес.“

Той разговаря приветливо с Путин и Ким, докато водеше групата лидери да наблюдават парада от Портата на Небесния мир, украсена с гигантски портрет на Мао Дзедун.

В началото на парада американският президент Доналд Тръмп обвини триото в заговор срещу Съединените щати и призова китайския лидер да не забравя ролята на Америка по време на войната. „Много американци загинаха в стремежа на Китай към Победа и Слава. Надявам се, че те ще бъдат заслужено почетени и запомнени за тяхната храброст и саможертва!“, написа стопанинът на Белия дом в социалната си мрежа Truth Social. И добави: „Моля, предайте най-сърдечните ми поздрави на Владимир Путин и Ким Чен Ун, докато заговорничите срещу Съединените американски щати.“

След като инспектира войските, строени на главната източно-западна артерия на Пекин от открита лимузина, китайският президент наблюдава парада на 45 формирования, включително новосформирани части на Народноосвободителната армия и няколко оръжия, непоказвани публично досега.

Три военноморски бойни части демонстрираха YJ-15, 17, 19 и 20 – четири различни вида свръхзвукови и хиперзвукови ракети, които според държавната телевизия могат да бъдат изстрелвани от различни платформи, включително кораби и подводници.

Ю Джие, старши научен сътрудник по въпросите на Китай в Chatham House, коментира, че парадът е замислен, за да покаже, че Китай е „велика сила, вкоренена в развиващия се свят“. Тя каза, че отсъствието на западни лидери и известността на Путин и Ким подчертават, че Пекин „се стреми да изпрати много различно, но изключително важно послание“.

„Осем десетилетия след края на втората световна война Китай вече не се възприема просто като участник в историята, а като архитект на нов световен ред – такъв, който възнамерява да проектира по свои собствени условия. И има силата да го направи“, подчерта Ю Джие.

Кери Браун – професор по китайски изследвания в лондонския King’s College – заяви, че парадът е „сериозно потвърждение на мощта, напредъка и силата на Китай и е чудесен за вътрешна пропаганда“. Но допълни, че въпреки че парадът би разтревожил западните държави, китайската армия и голяма част от оборудването ѝ не са тествани в бойни действия.

„Всичко е много демонстративно“, каза Браун. „Те определено могат да маршируват, могат да организират страхотен парад, но не са се сражавали от много десетилетия. Това е напълно неизпитана армия.“

Парадът последва призивите на Си Дзинпин на регионалната среща за сигурност на Шанхайската организация за сътрудничество в Тиендзин, югоизточно от Пекин, тази седмица за алтернативен глобален ред, който да замени следвоенната система, водена от САЩ.