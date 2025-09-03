Редно ли е българският вицепремиер да присъства с Путин и Ким Чен-ун на парада в Пекин?

Площад „Тянанмън“ в Пекин се превърна на 3 септември в сцена на най-мащабния военен парад, посветен на 80-годишнината от победата на Китай над Япония във Втората световна война.

На парада беше показана най-съвременната военна техника, включително стелт изтребители, системи за противоракетна отбрана, ядрени балистични ракети, лазерни оръжия и гигантски подводни дронове.

Присъстваха 26 държавни и правителствени ръководители, сред които руският президент Владимир Путин, севернокорейският председател Ким Чен-ун и …… българският вицепремиер Атанас Зафиров.

Събитието, на което Путин и Ким бяха почетни гости, беше пренебрегнато от западните лидери.

Единственият европейски ръководител в Пекин беше словашкият премиер Роберт Фицо, но Европейската комисия подчерта във вторник, че той не представлява ЕС, а само страната си.

Американският президент Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа „Трут соушъл“, че праща поздрави на Си Дзинпин, Владимир Путин и Ким Чен-ун, докато „те заговорничат срещу Съединените щати“.

БСП, за която Путин и Ким Чен-ун изглежда не са сериозна политическа опасност, нито идеологически врагове, съобщи в понеделник, че вицепремиерът Зафиров е начело на българската делегация в китайската столица.

Заедно с него са заместник-председателят на БСП Калоян Паргов, заместник-председателят на партията и министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, кметът на Пещера и член на Изпълнителното бюро на левицата Йордан Младенов, председателят на Обединението на жените социалистки в БСП и заместник-министър на регионалното развитие Дора Янкова, както и членът на Изпълнителното бюро на БСП и заместник-министър на земеделието Стефан Бурджев.

На пръв поглед няма нищо странно Китайската комунистическа партия да покани представители на леви партии от целия свят? Още повече, че делегацията ни е посетила и провинция Шандун, където освен с местните комунистически лидери се е срещнала и с ръководството на строителната компания „Shandong Hi Speed„, а то заявило интерес към проекти у нас. Ще си каже човек: „Браво, за интересите на България мисли нашият вицепремиер“.

Необяснимо е сам как премиерът Росен Желязков е разбрал от медиите какво правят в Китай вицепремиерът му, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, както и двама зам.-министри.

Желязков посочи пред журналисти, че политиците от делегацията са в платен годишен отпуск. Тоест, те могат да прекарат почивката си, където искат, в Гърция, в Китен или на площад „Тянанмън“.

„Обменят вероятно партиен опит. Нито са командировани от мен, нито от Министерския съвет, нито правителството има някакво отношение по партийните инициативи на един от коалиционните партньори в него„, допълни той.

Щом е така, възниква въпросът като какви българските политици са в Китай – като представители на държавата, като членове на социалистическата партия или като туристи?

Най-вероятните причини за визитата са две. Първата е да използват китайския парад за вътрешна употреба. Големият брой фенове на Путин у нас, че и тези на Си и Ким, да си кажат -„Ето, нашите не се подчиняват на Запада, който разсипа мощната ни икономика и иска да ни претопи. Попаднали са на правилното място с правилните хора“. Нищо чудно лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов да им е завидял.

Втората причина е просто да са искали да се поразходят, защото, съдейки по репортажи на световните медии, събитието е било грандиозно. А и защо да не разгледат Пекин на партийни разноски.

В крайна сметка, според нашите норми и манталитет, май не е станало кой знае какво. Пък и българската партийна делегация има какво да научи от Китайската комунистическа партия. Най-вече как се правят успешни бизнес модели. Само че е малко съмнително хората от БСП да са отишли в Поднебесната империя точно за това.