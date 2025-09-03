Според ГЕРБ-СДС настоящото управление е единствената алтернатива на хаоса от последните години

В първия работен ден на есенната сесия на 51-вото Народно събрание депутатът Тома Биков прочете декларация от името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Той заяви, че формацията ще продължи да отстоява позицията си, че българското общество има нужда от предвидими, стабилни и работещи институции. Според него настоящото управление е резултат от четиригодишната политическа криза, през която опонентите на ГЕРБ са получили достатъчно време да покажат възможностите си, но не са създали редовно правителство и устойчив парламент.

Биков посочи, че опитът за изолиране на ГЕРБ е довел до подкопаване на парламентарната демокрация, а управлението в периода 2021–2025 година е било белязано от хаос, безотговорност и безизходица.

Той подчерта, че опозицията днес е фрагментирана и лишена от чувство за реализъм. От една страна стои линията, която според него води към откъсване от европейската перспектива, а от друга – партиите, които са погълнати от вътрешни проблеми и кризи на лидерството. Общото между двете тенденции, каза Биков, е липсата на отговорност и политическа визия, което ясно се е видяло при серията от неуспешни вотове на недоверие.

В декларацията си ГЕРБ–СДС заявява, че ще подкрепя правителството в осъществяването на ключови задачи, сред които плавното въвеждане на еврото от 1 януари 2026 година и приемането на първия бюджет в рамките на еврозоната. От партията изразяват увереност, че опозицията няма потенциал да предложи нещо по-добро, и подчертават, че проевропейският курс на България няма алтернатива.

Биков завърши с призив за съхраняване на европейския консенсус в обществото и надежда, че всички проевропейски партии ще подкрепят тази стратегическа посока.