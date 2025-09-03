Денят по диагонал – 3 септември 2025 г.

Най-важно в момента е да разясним на цялото общество какво точно се случва у нас тук и сега. Псевдоопозицията от „Възраждане“ и „Величие“ успешно си подава топката с ГЕРБ. Постановката най-ясно пролича при гостуването на Урсула фон дер Лайен в България: едните плашеха, другите спасяваха, а Борисов избутваше с рамо Желязков от централната позиция на премиер. И накрая вицепремиеръг Зафиров отиде да се здрависва с Путин, Си и Ким в Пекин. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ бившият премиер акад. Николай Денков, депутат от ПП-ДБ.

Площад „Тянанмън“ в Пекин се превърна на 3 септември в сцена на най-мащабния военен парад, посветен на 80-годишнината от победата на Китай над Япония във Втората световна война. На парада беше показана най-съвременната военна техника, включително стелт изтребители, системи за противоракетна отбрана, ядрени балистични ракети, лазерни оръжия и гигантски подводни дронове. Присъстваха 26 държавни и правителствени ръководители, сред които руският президент Владимир Путин, севернокорейският председател Ким Чен-ун и … българският вицепремиер Атанас Зафиров.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Румен Радев да „използва контактите си с Ердоган, за да предоговори споразумението с „Боташ“, като се позова на приноса на държавния глава за договора с „Райнметал“. Той заяви, че би се радвал и ако Радев направи своя партия.

Депутатът Марио Рангелов, който доскоро беше част от „Алианс за права и свободи“ на Ахмед Доган, а сега независим, най-после се отказа от имунитета си. Той беше изключително близък до Доган и се противопоставяше на опита на Делян Пеевски да контролира ДПС еднолично. В края на миналата година и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов поиска имунитетите на цяла група депутати, включително на Рангелов и на Джейхан Ибрямов, като срещу Рангелов имаше разследване за купуване на гласове.

Столичната полиция е задържала 22-годишен младеж, който е направил пълни самопризнания, че той е причинил дерайлирането на трамвай №22 в София. Директорът на СДВР Любомир Николов разкри, че от камерите в района са били установени две лица, които се опитвали да се качат в трамвайната мотриса. След като не успели да се качат, минали от лявата му страна и през отворения прозорец пуснали трамвая в движение. Задържаният е от София и е криминално проявен.

Няма спор, че днешната (парламентарна) опозиция е така фрагментирана, че практически е неспособна на единно действие. Но този факт може да успокоява крайно непрозорливи или късопаметни хора. При наличие на сплотено от мощни интереси управляващо мнозинство правителството може да падне единствено по желание на някой силен играч от това мнозинство. Опозицията може да внася колкото си иска вотове на недоверие. Истинските проблеми за властта възникват не в стените на парламента и дори не на площада пред него, а в обществото, в социално-икономическия живот и всекидневието на хората.