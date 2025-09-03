Опозицията внася пети вот на недоверие с минимални шансове за успех

Пети вот на недоверие срещу правителството с министър-председател Росен Желязков на тема „завладяната държава“ планира опозицията. Инициатори за свалянето на кабинета са „Продължаваме промяната – Демократична България“, които ще внесат вота с подписите на „Алианс за права и свободи“ и „Морал, единство, чест“. Това стана ясно от коментар на съпредседателя на „Да, България“ и депутат от обединението Ивайло Мирчев преди старта на есенната сесия на парламента.

Бившият премиер и депутат от „Продължаваме промяната“ Николай Денков коментира, че вотът ще бъде внесен в рамките на една-две седмици, заедно с „Демократична България“. Той добави още, че работата и обсъжданията по темите за вота вече са били координирани.

Джейхан Ибрямов от „Алианс за права и свободи“ пък заяви, че с партията му все още не са водени разговори и решение ще бъде взето, след като получат материалите. Той подчерта, че групата винаги е била принципна при гласуванията, тъй като е в опозиция, и добави, че обмислят да предложат своя тема за включване във вота.

Лидерът на „Морал, единство, чест“ Радостин Василев съобщи, че партията му е инициатор на вота на недоверие на тема „вътрешен ред и сигурност“, като се обмисля дали да се включи и въпросът за правосъдието. Той уточни, че „Продължаваме промяната“ са били поканени на среща и ще подкрепят инициативата, като двете формации ще подготвят вота заедно. По думите му вотът на недоверие е почти готов, остава да се уточни кога ще бъде депозиран.

Радостин Василев посочи, че в областта на вътрешния ред и сигурността има много доказателства за слабости на правителството. Той добави, че „Продължаваме промяната – Демократична България“ подготвя материали по темата „правосъдие“ във връзка с концепцията за „завладяна държава“ и затова предстои да се реши дали вотът ще остане само върху вътрешния ред и сигурността, или ще обхване и правосъдието.

„Продължаваме промяната – Демократична България“ разполага с 36 депутати в парламента, а за да се внесе вот на недоверие са нужни 48 подписа. „Алианс за права и свободи“ има 15, а „Морал, единство, чест“ – 11 души.

Дори обаче трите парламентарни групи да внесат вота на недоверие на тема „завладяната държава“, то той изглежда обречен на неуспех. Гласовете на трите политически сили са общо 62, а за да бъде свален кабинета са нужни 121 гласа.