РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Прокуратурата ще преквалифицира обвинението на младежа, карал АТВ-то, което уби Христина

Прокуратурата ще преквалифицира обвинението на младежа Никола Бургазлиев, карал АТВ-то, което уби Христина

Окръжната прокуратура в Бургас ще преквалифицира обвинението срещу 18-годишния Никола Бургазлиев, който на 14 август тази година блъсна с електрически автомобил АТВ и рани петима души в Слънчев бряг.

Това ще стане, след като делото бъде изпратено от Районната в Окръжната прокуратура, тъй като тежестта на извършеното престъпление е променена. 

Причина е смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Близки на жената потвърдиха за настъпилата смърт, след като тя повече от 2 седмици беше в критично състояние, в мозъчна смърт.

Делото срещу Никола Бургазлиев трябва да премине под наблюдението на Окръжната прокуратура в Бургас. Причината е, че след смъртта на 35-годишната Христина предстои преквалификация на обвинението в по-тежко престъпление.

От Окръжната прокуратура уточниха, че ще се прецени дали преквалификацията да бъде за престъпление, осъществено в условията на евентуален умисъл, или в неумишлено деяние. Няма конкретен срок за извършване на промяна в квалификацията на обвинението, казаха още от Окръжната прокуратура в Бургас.

35-годишната Христина, три деца и охранителя на хотел бяха блъснати от АТВ, управлявано от Никола Бургазлиев в курорта Слънчев бряг. През последните 10 дни състоянието на Христина се влоши, а днес нейни близки съобщиха, че тя е починала.

Тежко остава и състоянието на нейния 4-годишен сън Марти, който беше транспортиран за лечение в болница „Пирогов“. 

В кръвта и урината на Никола Бургазлиев кръвна проби установи наличието на следи от употребата на марихуана. 

Разследването на случая е поето от Националната следствена служба.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени