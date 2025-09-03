Прокуратурата ще преквалифицира обвинението на младежа, карал АТВ-то, което уби Христина

Окръжната прокуратура в Бургас ще преквалифицира обвинението срещу 18-годишния Никола Бургазлиев, който на 14 август тази година блъсна с електрически автомобил АТВ и рани петима души в Слънчев бряг.

Това ще стане, след като делото бъде изпратено от Районната в Окръжната прокуратура, тъй като тежестта на извършеното престъпление е променена.

Причина е смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Близки на жената потвърдиха за настъпилата смърт, след като тя повече от 2 седмици беше в критично състояние, в мозъчна смърт.

Делото срещу Никола Бургазлиев трябва да премине под наблюдението на Окръжната прокуратура в Бургас. Причината е, че след смъртта на 35-годишната Христина предстои преквалификация на обвинението в по-тежко престъпление.

От Окръжната прокуратура уточниха, че ще се прецени дали преквалификацията да бъде за престъпление, осъществено в условията на евентуален умисъл, или в неумишлено деяние. Няма конкретен срок за извършване на промяна в квалификацията на обвинението, казаха още от Окръжната прокуратура в Бургас.

35-годишната Христина, три деца и охранителя на хотел бяха блъснати от АТВ, управлявано от Никола Бургазлиев в курорта Слънчев бряг. През последните 10 дни състоянието на Христина се влоши, а днес нейни близки съобщиха, че тя е починала.

Тежко остава и състоянието на нейния 4-годишен сън Марти, който беше транспортиран за лечение в болница „Пирогов“.

В кръвта и урината на Никола Бургазлиев кръвна проби установи наличието на следи от употребата на марихуана.

Разследването на случая е поето от Националната следствена служба.