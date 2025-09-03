Рей Далио: Америка се хлъзга към автокрация в стил 30-те години на миналия век

Милиардерът Рей Далио предупреждава, че Америка на Доналд Тръмп се е устремила към автократична политика в стил 30-те години на миналия век и е убеден, че други инвеститори са твърде уплашени от президента, за да се изкажат. Основателят на хеджинговия фонд „Бриджуотър асошиейтс“ коментира за „Файненшъл таймс“, че „разликите в личното състояние“, „разликите в ценностите“ и сривът на доверието водят до „по-крайни“ политики в Съединените щати.

„Мисля, че това, което се случва сега в политически и социален аспект, е аналогично на случилото се по света през периода 1930-1940 година.“, посочва Далио. Държавната намеса в частния сектор, каквото например е решението на Тръмп да придобие 10% дял в производителя на чипове Intel, е вид „силно автократично лидерство, произтичащо от желанието за поемане на контрол над финансовата и икономическа ситуация“, отбелязва милиардерът.

Коментарите му пред „Файненшъл таймс“ са рядко срещана критика на Тръмп от видна финансова фигура, въпреки нарастващото лично безпокойство от политиката на президента сред някои инвеститори от Уолстрийт. „Аз просто описвам причинно-следствените връзки, които движат случващото се“, обяснява Далио. И допълва, че „в такива моменти повечето хора мълчат, защото се страхуват от отмъщение, ако критикуват.“

Далио, който е сред най-известните инвеститори в макро хеджингови фондове в Съединените щати и превърна „Бриджуотър“ в гигант с капитал от 150 млрд. щ. долара в пика на растежа на компанията, предупреди и за заплахите за независимостта на Федералния резерв, след като Тръмп предприе безпрецедентен ход за уволнение на един от членовете на банковия борд. Да не пропускаме също, че стопанинът на Белия дом номинира наскоро и близък съюзник, който да запълни овакантено предсрочно място в управителния съвет на щатската централна банка – стратегически ход в полза на настойчивите му призиви за бързо и дълбоко намаляване на разходите по заеми.

Далио заяви, че политически отслабена институция, притисната да поддържа ниски лихвени проценти, „би подкопала доверието във Федералния резерв, защитаващ стойността на парите, и би направила вложенията в дългови активи, деноминирани в щатски долари, по-малко привлекателни, което би отслабило съществуващия паричен ред“. Милиардерът не пропусна да припомни, че международните инвеститори вече са започнали да се прехвърлят от американските държавни ценни книжа към златото.

Далио смята, че многото години на големи дефицити и неустойчив растеж на дълга са довели американската икономика до ръба на дългова криза, но отбеляза, че „президентите от двете партии“ са наблюдавали влошаваща се ситуация още преди Тръмп да представи последния си фискален план. Той предсказв „инфаркт, предизвикан от дълга, в относително близко бъдеще … до три години, плюс-минус година или две.“

Милиардерът, който е автор на „Принципи за справяне с променящия се световен ред“ и „Как страните фалират: Големият цикъл“, отдавна тръби за заплахата от дълга, пред която са изправени западните икономики. Той оприличи Съединените щати на кръвоносната система на тялото, запушена с плака, тъй като плащанията по обслужването на дълга изтласкват другите разходи. Далио каза, че Вашингтон харчи около 7 трлн. долара годишно, а набира приходи от само 5 трлн. долара – дисбаланс, който би наложил масово емитиране на нов дълг точно когато инвеститорите се питат дали държавните ценни книжа са „добри хранилища на богатство“. И добавя, че „търсенето на дълг е малко вероятно да се справи с предлагането.“

Федералният резерв ще се изправи пред труден избор, тъй като пазарът започва да се съмнява във фискалната надеждност на Америка, предупреждава инвеститорът. „Да позволим на лихвените проценти да се повишат и да имаме криза с неизпълнението на дълга или да печатаме пари и да купуваме дълга, който другите не купуват“ … и двата пътя биха навредили на долара, смята той.

Далио се въздържа да нарече модела на президента авторитарен или социалистически, но описа механиката директно: „Правителствата все повече поемат контрол върху това, което се прави от централните банки и бизнеса.“ А на въпрос за дела на Белия дом в Intel и експортните мита, наложени на Nvidia и AMD, се позова на собствената си концепция за „големия цикъл“, когато по време на периоди на сериозни конфликти и рискове лидерите на държавите контролират повече пазарите и икономиката.

Милиардерът добави, че „разширяващите се разлики в богатството и ценностите водят до засилен популизъм както на десницата, така и на левицата и до непримирими различия между тях, които не могат да бъдат разрешени чрез демократичния процес. Така демокрациите отслабват и се увеличава по-автократичното лидерство, тъй като голям процент от населението иска държавните лидери да получат контрол над системата, за да накарат нещата да работят добре за тях.“