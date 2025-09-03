РЕГИСТРИРАЙ СЕ
България ще участва на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, водена от премиера Желязков

Министерският съвет одобри националните позиции и състава на българската делегация за 80-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН. Делегацията ще бъде ръководена от премиера Росен Желязков, а в нея ще участват още външният министър Георги Георгиев, здравният министър Силви Кирилов, енергийният министър Жечо Станков и социалният министър Борислав Гуцанов.

Тазгодишният Общ политически дебат е под мотото „По-добре заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека“, като акцентът е върху укрепване на мултилатерализма чрез дипломация, диалог и партньорства. Сесията съвпада с 80-ата годишнина от подписването на Устава на ООН и 70 години от членството на България в организацията.

Според Министерския съвет форумът се провежда в критичен момент, белязан от военни конфликти, климатични промени, киберзаплахи и предизвикателства, свързани с изкуствения интелект. Българското участие ще даде възможност за представяне на националните приоритети и за провеждане на срещи с високопоставени представители на ООН и държави членки.

