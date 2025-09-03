РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Основният индекс на БФБ – SOFIX, нарасна с 21.16% от началото на годината до 1081.60 пункта

Основният индекс на „Българска фондова борса“ (БФБ) – SOFIX, нарасна с 4% на месечна база и с 21.16% от началото на годината, достигайки 1081.60 пункта към края на август. Това отбелязват от борсовия оператор в месечния си обзор за пазара у нас.

През последните дванадесет месеца SOFIX лети нагоре, а от началото юни вече е стабилно над 1000 пункта.

През август индексите на БФБ се движеха в различна посока.

Широкият измерител BGBX40 расте с 2.17 на сто, а равнопритегленията индекс BGTR30 добави 0.97 процента към стойността си през август. От началото на годината първият индекс е печеливш с 13.84%, а вторият – расте с 11.25 процента.

Секторният BGREIT, който следи представянето на компаниите от сектора на недвижимите имоти, загуби през осмия месец 0.18% спрямо юли. Но е със 7.88 на сто е нагоре от началото на годината.

През август индексът beamX, който следи компаниите от пазара за развитие на малки и средни предприятия – ВЕАМ, загуби 0.24 процента спрямо юли до 109.48 пункта. От началото на годината повишението му е с 10.64 процента.

зала на фондова борса акции пари зарчета дивидент инвестиции изкупуване

В края на август оборотът на БФБ е в размер на 99 667 456 лв. (50 959 161 евро)

като се свива с 33.88% на месечна база. За периода януари – август показателят е на стойност 698 млн. лв. (357 млн. евро) и се увеличава с 9.77% спрямо същия период на миналата година.

Броят на сключените сделки за август е 6792, а за осемте месеца на годината – общо 55 285, като намаляват е на месечна и на годишна база.

Няма голяма промяна в предпочитанията на инвеститорите. В Топ 3 на най-ликвидните емисии акции на българския капиталов пазар за август отново са „Софарма“ и „Шелли Груп“ ЕД съответно с по 908 и 673 сделки. Следва ги „Българска фондова борса“ (411 покупко-продажби). 

Десет компании подкрепиха индекса на сините чипове с повишение на цените на акциите си,

останалите пет дружества от базата за изчисляване на основния борсов измерител отчетоха намаление на котировките си през юли. В топ 3 на печелившите компании от SOFIX с най-високо повишение е „Шелли Груп“ ЕД, чийто книжа добавиха 6.79 на сто. Акциите на „Българска фондова борса“ добавиха 11.11% към стойността си, на „Софарма“ са с 8.61% по-скъпи.

В топ 3 на губещите компании през август са “Сирма груп холдинг”, „Уайзър технолоджи“ АД и „Централна кооперативна банка“. Цените на акциите им отчетоха спад съответно с по 2.78 на сто, 1.75% и 1.73 процента.

Оборотът в сделките на пазар MTF BSE International през август, където се търгуват акции на големи международни компании, възлезе на 4.88 млн. лева и е по-нисък спрямо юли.

облигации дългово финансиране дълг

Впечатлява и оборотът на пазар „Облигации“ с 39.16 млн. лева и е по-висок спрямо юли.

Акценти през август

На 15 август БФБ започна изплащането на дивидента за 2024 година, гласуван от общото събрание на акционерите на 26 юни. Акционерите ще си разпределят 5 971 847 лева или по 0.45 лева на акция (0.23 евро).

На 25 август в Загреб бе подписан Меморандум за разбирателство за развитие на капиталовите пазари между Министерството на финансите на Република България и министерствата на финансите на Хърватия, Полша, Румъния, Словения, Словашката република, Република Северна Македония и Министерството на националната икономика на Унгария. Документът урежда институционалното сътрудничество за развитието на по-дълбоки и по-ефективни капиталови пазари в региона с цел намаляване на пречките пред трансграничните капиталови потоци и улесняване на достъпa до финансиране за предприятията.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

