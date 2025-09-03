Вложенията в злато на централните банки са над инвестициите в щатски дълг за първи път от 1996-а

Вложенията в злато на най-големите централни банки са надхвърлили инвестициите в американски дългови книжа като процент от валутните резерви за първи път от 1996-а насам, по данни на агенция „Блумбърг“, събрани от макростратега на Crescat Capital Тави Коста и публикувани в социалната медия X.

Котировките на златните фючърсни контракти за доставка през декември достигнаха 3612.60 щ. долара за тройунция в 14.26 ч. българско време на 3 септември – поредна рекордна височина. Жълтият метал за незабавна доставка също отбеляза нов рекорд от 3547.69 долара за тройунция.

„Това, според мен, вероятно е началото на едно от най-значимите глобални преразпределения, които сме преживели в най-новата история“, отбелязва Коста.

Проучване на централните банки, проведено от Световния съвет по златото, показа, че огромното мнозинство от анкетираните смятат, че глобалните златни резерви на централните банки ще се увеличат през следващите 12 месеца.

Ценовият екшън през последните два дни се случва преди тазседсмичния доклад за заетостта и състоянието на пазара на труда в Съединените щати през август, който ще бъде публикуван на 5 септември. По-слаби от очакваните данни ще увеличат залозите на инвеститорите за по-голяма от предвижданията лихвена редукция на Федералния резерв, решение за която ще вземат банковите парични стратези на официалното си заседание в средата на месеца. Пазарните играчи в момента са вкарали в цените груло 90% вероятност за понижение на лихвените проценти с 25 базови пункта.

По-ниските лихви по правило повишават цените на златото, тъй като металът става по-привлекателен, когато лихвоносните активи носят по-ниски доходи.

Опасенията за възраждането на инфлацията и нарастващото убеждение, че Федералният резерв скоро ще възобнови цикъла си на разхлабване на паричната политика са помогнали за повишението на златните оценки, отбелязва стратегът на Pepperstone Ахмад Асири. Той допълва, че „в този смисъл златото се превърна в барометър на пазарните тревоги и несигурност по отношение на инфлацията, паричната политика и заетостта“.

Фючърсните контракти на благородния метал са поскъпнали с 36% от началото на годината, задминавайки сериозно постиженията на основния щатски борсов индекс S&P 500 и дори на Bitcoin, които са добавили, съответно 8% и 19% към пазарните си оценки през същия период. Само през август златото се е повишило с 3.5 процента.

Джей Си Парец – основател на allstarscharts.com, отбелязва, че от 1968 г. насам скъпоценната суровина никога не е приключвала с повишение пазарните си сесии в продължение на осем последователни месеца.

„Тази поредица е безпрецедентна и не се случва във вакуум – тя е резултат от изключително силно глобално търсене“, написа той на 1 септември. И допълни, че „от централните банки, които увеличават резервите си, до инвеститорите, които се предпазват от инфлация и обезценка на валутата, апетитът за злато е несравним с нищо, което някога сме виждали.“

Уолстрийт не предвижда златния възход да спре дотук. На 2 септември „Ю Би Ес“ потвърди прогнозата си за 3700 щ. долара за тройунция до юни 2026 г., отбелязвайки, че не може да изключи повишение до 4000 долара „в рисков сценарий, при който геополитическите или икономическите условия се влошават“.

Анализаторите на „Голдман Сакс груп“ също повториха предвижданията си за 4000 долара за тройунция в средата на 2026 г., „заради структурно силното търсене от централните банки и притока на средства в търгувани на борсата фондове“, иподкрепен от облекчаването на паричната политика от Федералния резерв.

В тон със златната треска, Световният съвет по златото иска да пусна дигитална форма на скъпоценния метал – ход, който ще промени радикално лондонския физически пазар на злато, създавайки нов начин за търговия, осчетоводяване и обезпечаване на златните кюлчета.

Този нов формат би създал възможността за „цифрово прехвърляне на златото през златната екосистема, като обезпечение, за първи път“, твърди Дейвид Тейт – главен изпълнителен директор на Световния съвет по златото. Той посочва, че докато много инвеститори ценят жълтия метал именно заради физическата му природа и липсата на риск от контрагента, третирайки го като убежище, кюлчетата трябва да бъдат дигитализирани, за да разширят пазарния си обхват.