България успешно пласира облигации за над 7 млрд. евро на международните пазари

Със свое протоколно решение правителството одобри документацията и доклада на министъра на финансите за резултатите от трансакциите за емитиране на облигации на международните капиталови пазари, проведени на 28 април и на 15 юли 2025 година. Страната ни успешно пласира облигации в евро с две излизания на международните капиталови пазари. Трансакцията от 28 април 2025 година включва транш от 9-годишни облигации на стойност 2,25 млрд. евро и транш от 13- годишни облигации на стойност 1,75 млрд. евро.

Трансакцията от 15 юли 2025 година включва транш от 10-годишни облигации на стойност 2,00 млрд. евро и транш от 20-годишни облигации на стойност 1,20 млрд. евро.

Емитираните държавни ценни книжа са част от Глобалната средносрочна програма на България за издаване на облигации на международните капиталови пазари.