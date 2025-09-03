РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

България успешно пласира облигации за над 7 млрд. евро на международните пазари

България успешно пласира облигации за над 7 млрд. евро на международните пазари

Със свое протоколно решение правителството одобри документацията и доклада на министъра на финансите за резултатите от трансакциите за емитиране на облигации на международните капиталови пазари, проведени на 28 април и на 15 юли 2025 година. Страната ни успешно пласира облигации в евро с две излизания на международните капиталови пазари. Трансакцията от 28 април 2025 година включва транш от 9-годишни облигации на стойност 2,25 млрд. евро и транш от 13- годишни облигации на стойност 1,75 млрд. евро.

Трансакцията от 15 юли 2025 година включва транш от 10-годишни облигации на стойност 2,00 млрд. евро и транш от 20-годишни облигации на стойност 1,20 млрд. евро.

Емитираните държавни ценни книжа са част от Глобалната средносрочна програма на България за издаване на облигации на международните капиталови пазари.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени