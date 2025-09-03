Комисията по транспорт в СОС ще заседава извънредно заради инцидента с трамвай в София

Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в Столичния общински съвет (СОС) ще проведе извънредно заседание утре, 4 септември, във връзка с тежкия инцидент по трамвайна линия номер 22, който стана на 2 септември.

Вчера градската железница дерайлира в София, като удари няколко коли и нанесе значителни щети на подлез. Трамваят се е движил в посока улица „Иван Асен“ и е самокатастрофирал до подлеза при Румънското посолство. Сигналът за инцидента е получен около 5:00 часа.

Кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков заяви, че щетите ще са за десетки хиляди левове. Началникът на отдел „Технически и качествен контрол“ Милен Миньов допълни, че ватманът може да получи предупреждение или да бъде уволнен.

От „Столичен електротранспорт“ съобщиха, че катастрофиралият трамвай в София е потеглил заради външна намеса. След преглед на записите от кабината се установило, че ватманът е напуснал мотрисата без да я обезопаси правилно, а наблизо е имало непознати лица. Секунди по-късно трамваят се движил без водач.