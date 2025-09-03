РЕГИСТРИРАЙ СЕ
На фона на протести и очакван вот на недоверие, депутатите откриват есенната сесия на парламента

Депутатите се връщат от лятната си ваканция, като първото заседание от есенната сесия на парламента идва на фона на протест под надслов „Отпор срещу диктатурата и очакване за поредния вот на недоверие.

Междувременно управляващите от ГЕРБ, БСП, „Има такъв народ“ и „ДПС – Ново начало“ планират да продължат с назначенията. До края на месеца се очаква избор на заместник-омбудсман и нови членове на антикорупционната комисия, а дали тя ще бъде закрита, ще стане ясно на по-късен етап.

Очаква се и пети вот на недоверие срещу правителството с премиер Росен Желязков, който опозицията обеща, че ще внесе през септември още преди началото на лятната ваканция на парламента. Инициатори на поредния опит за сваляне на кабинета са „Продължаваме промяната – Демократична България“, а темата ще бъде „завляданата държава“. Тази сутрин Ивайло Мирчев, депутат от коалицията, обяви, че вотът ще бъде внесен с подписите на „Алианс за права и свободи“ и „Морал, единство, чест“, а „всеки, който иска да подкрепи, е свободен да го направи в пленарната зала“.

Програма за работа на народните представители

Днес, 3 септември, в първата сряда от месеца, в проектопрограмата са включени за обсъждане предложения от парламентарните групи:

От „Величие“ предлагат Народното събрание да започне работа през новата сесия с гласуване на проект за решение за произвеждане на национален референдум дали българският лев да бъде единствена официална валута в страната до 2043 година.

ГЕРБ предлага да бъде разгледан проект за решение относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в България, внесен от народни представители от „ДПС – Ново начало“ и от управляващата коалиция.

От „Продължаваме промяната – Демократична България“ искат парламентът да обсъди проект на решение във връзка с доклада за работата на временната комисия за проблемите с безводието в страната.

От „БСП – Обединена левица“ настояват да бъдат обсъдени на първо четене промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

