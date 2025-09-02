Две от огнищата на пожара в Националния парк „Рила“ са се активирали.

Те са във високата част на планината, където теренът е труднодостъпен.

В субалпийския пояс, в посока към върховете Скачковец и Исмаилица, има две огнища, които са се активирали от силния вятър.

Горят сухи треви и хвойна на надморска височина над 2100 метра. Два екипа от Национален парк „Рила“ са на място, като към тях се очаква да се присъединят и пожарникари.

Наблизо има водоизточник, което спомага работата на трудния и скалист терен.

Едното от огнищата вече е локализирано, в другото все още има активно горене.

Шести ден огнеборците от пожарната, горските стопанства, военни и служители от парковата дирекция са на терен, като в по-ниската част пожарът е локализиран и се доугасяват тлеещи сухи дървета и дънери.

Близо 250 декара е засегнатата от огъня стихия в защитена територия.