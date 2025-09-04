Британският вицепремиер Анджела Рейнър може да загуби поста си заради укриване на данъци

Британският вицепремиер Анджела Рейнър може да загуби поста си заради обвинения в укриване на данъци, съобщава Associated Press (AP).

Скандалът избухна преди няколко седмици след като стана известно, че Рейнър не е платила 40 000 паунда (около 54 000 долара) задължителен гербов налог, когато е закупила къща на южното крайбрежие на Великобритания за 800 000 паунда (около 1.1 милиона долара).

Опозицията, включително лидерът на Консервативната партия Кеми Баденох, поиска

или доброволна оставка, или уволнение на вицепремиера.

На свой ред премиерът на страната Киър Стармър изрази подкрепа за своя съпартийка.

Рейнер обясни, че е получила невярна информация от данъчен съветник относно размера на данъка, който трябва да бъде платен. Вицепремиерът заяви, че дълбоко съжалява за грешката и е ангажирана с пълното разрешаване на въпроса, като гарантира прозрачността, необходима в държавната служба.

Асошиейтед прес припомни, че

Рейнър е отговорна за жилищната политика в лейбъристкото правителство,

а вицепремиерът е известна със страстните си речи, осъждащи укриващите данъци, особено членовете на предишната консервативна администрация.

Анджела Рейнър (по баща Боуен, родена на 28 март 1980 г.) е британски политик и синдикалист, която е заместник-министър-председател на Обединеното кралство и държавен секретар по жилищното строителство, общностите и местното самоуправление от юли 2024 година. Тя е заместник-лидер на Лейбъристката партия от 2020 г. и член на парламента (депутат) от Лейбъристката партия от 2015 година. Идеологически тя се идентифицира като социалистка и като част от меката левица на лейбъристите.