ЕРМ Запад стартира кампания за превенция сред младежите „Животът струва повече от лайковете“

Електроразпределителни мрежи Запад (ЕРМ Запад) стартира информационна кампания под надслов „Животът струва повече от лайковете“, насочена към превенция на рисковото поведение сред деца и тийнейджъри, свързано с качване на електрически стълбове и съоръжения с високо напрежение за заснемане на „екстремни“ видеа и снимки за социалните мрежи.

Кампанията цели да повиши информираността за реалните опасности от токов удар, падане и фатални инциденти, които могат да възникнат при подобни действия. С тревога се наблюдава нарастваща тенденция сред младите хора да търсят популярност чрез рискови предизвикателства, често вдъхновени от социалните медии.

Основните послания с хаштаг #StayAliveChallenge – „Животът струва повече от лайковете“, са:

„Животът ти е по-ценен от всяко стори.“

„Не си играй с напрежението – играй с въображението.“

„Лайковете изчезват. Последиците остават.“

Кампанията е насочена към ученици на възраст между 8 и 18 години, както и техните родители и учители, които играят ключова роля в превенцията.

Тя ще включва образователни видеа и инфографики в TikTok, Instagram и YouTube, разпространение на печатни материали, партньорства с разпознаваеми сред тийнейджърите лица и други активности. Целта е постигане на повишена информираност и промяна в поведението, намаляване на инцидентите, свързани с електрически съоръжения, и създаване на култура на безопасност и отговорност сред младите хора.

ЕРМ Запад кани всички заинтересовани организации, институции, медии и създатели на съдържание да се включат като партньори в кампанията „Животът струва повече от лайковете“.