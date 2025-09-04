Китай разчита на Словакия за стоплянето на отношенията с Европа

Китайският президент Си Цзинпин поздрави Словакия за „поддържането на приятелството“ ѝ с Китай и изрази надежда, че Братислава ще продължи да съдейства на Пекин за изграждането на отношенията му с Европейския съюз. Изявлението беше направено по време на среща с словашкия премиер Роберт Фицо.

Срещата се състоя на фона на продължаващото търговско напрежение между Китай и ЕС, особено след налагането на високи мита върху китайските електромобили. Китай разчита на някои страни от ЕС да се застъпват за неговите интереси.

Подобно на Унгария, Словакия се стреми да привлече китайски инвестиции, които създават работни места и улесняват достъпа на китайски стоки до европейските пазари.