Асен Василев поиска оставката на Атанас Зафиров заради визитата му в Китай

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви пред репортери в парламента, че премиерът Росен Желязков трябва спешно да изясни ситуацията с посещението на Атанас Зафиров в Китай. Ако се окаже, че визитата е извършена без знанието на министър-председателя, това е достатъчно основание Зафиров да напусне правителството, каза Василев.

Той подчерта, че от изявленията на премиера и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е станало ясно, че не се планират мерки във връзка с визитата, за която не е ясно дали е била официална държавна делегация. Василев допълни, че подобни действия, извършени без съгласуване с българския национален интерес, външното министерство и съюзниците от Европейския съюз и НАТО, подкопават доверието в България.

По думите му, ГЕРБ дължат отговор дали Борисов е знаел за визитата и в какво качество е получил покана. Лидерът на ПП припомни, че макар самият той да е работил с Китай в миналото, това е било в частния сектор, а не като представител на държавата. Той категорично заяви, че бъдещето на България е в ЕС и НАТО, а не в БРИКС.