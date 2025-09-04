Борисов не вижда нищо скандално във визитата на Зафиров в Китай

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов не видя особен проблем във визитата на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай, която през изминалия ден стана повод за скандали в парламента, чуха се и призиви за оставката му. Лидерът на БСП не само отведе цяла делегация от представители на левицата, но се появи и на обща снимка с руския президент Владимир Путин и съюзници на Кремъл.

„Всяка партия има свои лидери и свои политики. Доколкото знам Зафиров е там като лидер на партия и тяхната партия си е била столетници и винаги е имала такава политика„, заяви тази сутрин в парламентарните кулоари Борисов. Той обясни, че Зафиров и колегите му са отишли в Пекин за своя сметка и по време на отпуск.

Герберският лидер продължи да брани гърба на Зафиров като каза, че не му е известно Европейският съюз да е обявил Китай за „вражеска държава“. Според него, ако се търси отговорност от лидера на „Позитано“ 20, същото трябва да се прилага и за посещения на български партийни представители в САЩ, след като американският президент Доналд Тръмп се срещна с Владимир Путин.

„Аз не изпратих наши представители на партията, въпреки поканите, в Пекин, поради тази причина, че там има лидери, които не са приемливи за нашата външнополитическа ориентация. Само че партията, с която сме в коалиция, с която и „Продължаваме промяната – Демократична България“ бяха в коалиция, социалистическа партия, смятат друго и са отишли“, каза още Борисов и добави, че се опитва да се направи скандал, там, където няма такъв.

Премиер „фигурант“

Бойко Борисов коментира думите на лидера на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, че премиерът Росен Желязков бил „само фигурант“, след като герберският лидер присъствал на срещата между Желязков и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Лидерът на ГЕРБ обясни, че е участвал по покана, за да разкаже за сделката с германския концерн „Райнметал“ за изграждането на военни заводи в България. Той нарече „Продължаваме промяната“ „сбирщина“ и похвали ГЕРБ като „20-годишна партия, където, когато лидерът говори, всички мълчат“, добавяйки, че при тях имало ред.

Борисов уточни, че е предложил Желязков за премиер, тъй като коалиционните партньори настоявали самият той да не заема поста. „Не съм обсъждал повече темата с тях. Аз имам достатъчно мощ и сила и като обикновен депутат“, отсече герберският лидер.

Протести срещу „завладяната държава“

С поредна порция ирония, Борисов коментира недоволството на хилядите граждани, които вчера изразиха недоволството си срещу „завладяната държава“, протестирайки първо пред Съдебната палата, а после и пред Народното събрание.

„И във Франция, и в Англия, и в Германия, навсякъде има недоволни“, каза герберският лидер и добави, че нито той, нито Пеевски – имената, срещу които се протестира, не били в изпълнителната власт. „От коя власт да изляза? Искат да ми забранят да съм депутат ли?“, попита той. Накрая подигравателно каза, че и той искал да ходи да протестира срещу „завладяната държава“.