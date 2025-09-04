РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Съдия нареди на администрацията на Тръмп да възстанови финансирането на Харвард в размер на 2.6 млрд. долара

Харвардския университет

Федерален съдия в Бостън разпореди на администрацията на Доналд Тръмп да отмени съкращенията на финансиране за Харвардския университет в размер на над 2.6 милиарда долара. Това е значителна победа за престижното учебно заведение в битката му с Белия дом, отбелязва АП.

Окръжният съдия на САЩ Алисън Бъроуз постанови, че съкращенията са „незаконен акт на отмъщение“ срещу Харвард заради отказа му да се съобрази с исканията на администрацията на Тръмп за промени в управлението и политиките на университета. Правителството е нарушило Първата поправка от Конституцията на САЩ и е поставило противоконституционни условия за получаването на федерални средства.

Според съдия Бъроуз, замразяването на финансирането е било обвързано със забавянията на Харвард при справяне с антисемитизма. Тя обаче заяви, че научноизследователската дейност на учебното заведение, подкрепена с федерални средства, има малка връзка с дискриминацията срещу евреите.

Макар решението за възстановяване на федералните средства да предполага съживяването на стотици изследователски проекти, не е сигурно кога Харвард действително ще получи парите. Говорителят на Белия дом Лиз Хюстън съобщи, че ще бъде направено незабавно обжалване, наричайки Бъроуз „активистичен съдия, назначен от Обама“.

