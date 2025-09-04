РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Никога не сме твърдели, че самолетът на Урсула фон дер Лайен е бил целенасочено атакуван, заявиха от ЕК

От Европейската комисия уточниха, че за случая със заглушаването на GPS-сигнала при кацането на Урсула фон дер Лайен в Пловдив от Комисията никога не били твърдели, че става дума за целенасочени действия. „Най-важното е, че самолетът се приземи безопасно“, заяви говорител на ЕК.

Той подчерта, че смущенията в сателитните сигнали не са изолиран случай, а са зачестили след началото на войната в Украйна, особено по източните граници на Европейския съюз, засягайки въздухоплаването и корабоплаването.

ЕК не потвърди информацията на Файненшъл таймс, че самолетът е кръжал час и е използвал хартиени карти. „Никога не сме заявявали какво е било закъснението на полета“, поясни говорителят.

Следващата сряда Комисията ще представи изявление в Европейския парламент за рисковете от заглушаване на GPS-сигналите и необходимостта от общоевропейски мерки за устойчивост.

