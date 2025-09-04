Джон Маккарти е съавтор на документа, който въвежда термина „Изкуствен интелект“

Американският компютърен учен и когнитивен учен Джон Маккарти (John McCarthy) получава Награда „Тюринг“ (за съществени приноси към компютърната общност) през 1971 година за неговия принос в областта на изкуствения интелект (ИИ). Той е съавтор на документа, който въвежда термина „Изкуствен интелект“ (Artificial Intelligence), благодарение на неговото предложение през 1955 г. за Дартмутската конференция (1956 г.).

Джон Маккарти разработва семейството езици за програмиране Lisp, значително повлиява дизайна на езика ALGOL, популяризира споделянето на време и изобретява събирането на боклук.

Маккарти, който е роден на 4 септември 1927 г. в Бостън, от дете показва изключителни заложби завършвайки гимназия „Белмонт“ две години преждевременно. В тинейджърските си години учи математика от учебниците, използвани в близкия Калифорнийски технологичен институт (Калтек), поради което при приемането му в този институт през 1944 г., той вече е владеел материала от първите две години по преподаваните курсове по математиката. Получава бакалавърска степен по математика през 1948 година.

След това Маккарти прекарва по-голямата част от кариерата си в Станфордския университет.

Маккарти работи в областта на математическата логика, свързана с изкуствения интелект.

През 1956 г. организира първата международна конференция (известна като Дартмутска конференция) по проблемите на изкуствения интелект. Сред присъстващите е Малвин Мински, който по-късно става един от водещите теоретици в областта.

Lips бързо се превръща в широко предпочитан език за програмиране на приложения, прилагащи изкуствен интелект,

след публикуването му през 1960 година. Този език е едно от основните програмни средства за моделиране на различни аспекти в изкуствения интелект.