Николай Денков: Ако се съобразяваме с приказките на Борисов и Пеевски, нямаме място в политиката (част 2)

За посещението си в Китай Зафиров и Иванов незабавно трябва да напуснат кабинета. Ако Желязков е знаел, пада правителството, смята Николай Денков

Евентуална диктатура в България няма да е като при Орбан, много по-жестока ще бъде. В Унгария не арестуват кметове на опозицията.

Вотът на недоверие е важен, за да покажем защо това правителство е вредно за България. Бяхме на власт два пъти по осем месеца, но бюджетите на Асен Василев четири години помагаха на страната да се развива.

„Възраждане“ и „Величие“ са проекти, създадени по една и съща схема.

Плочата, че сме управлявали с ГЕРБ се изтърка. Истината е, че ГЕРБ работеха по изпълнението на нашата програма, а сега ИТН, БСП и самият ГЕРБ изпълняват безобразията на Пеевски и Борисов.

Народопсихологията сочи, че българинът обича тарикатите, но не обича да бъде прецакван от тарикатите. Хората трябва да разберат, че в момента са прецакани от тарикатите Борисов и Пеевски.

Опитите за всмукване на ГЕРБ от Новото начало не само текат, но и са успешни.

В момента имаме трима премиери: Един, който говори от трибуната, друг, който го избутва от трибуната и трети, който дава указания на първите двама.

С много от кметовете на ГЕРБ Пеевски вече се е снимал, но снимките още не са извадени.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ бившият премиер акад. Николай Денков, депутат от ПП-ДБ.

Още от интервюто:

Възможно ли е Пеевски да се възползва от следващ вот на недоверие, да свали правителството и да обвини демократичната опозиция за политическата криза?

Защо най-голямата победа на статуквото е овладяването на регулаторите?

Може ли да се очаква създаването на нов политически субект, който да обедини по-голяма част от демократичния и гражданския сектор?

Има ли нашествие във властта на хора, близки до кабинета „Орешарски“ и до разграбването на КТБ?

Какви са отговорите на основните упреци към кабинета „Денков“?

Какво може да се очаква от Общото събрание на „Продължаваме промяната“ в края на септември?

Вижте първата част от интервюто с Николай Денков

Николай Денков: Всички порочни схеми, които премахнахме, сега се връщат на стероиди (част 1)

