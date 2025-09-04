Национален траур в Португалия след трагичен инцидент с фуникуляр в Лисабон

Днес, 4 август, в Португалия е обявен ден на национален траур след вчерашната катастрофа с фуникуляра по линията „Глория“, при която загинаха 15 души и бяха ранени 18. Инцидентът се разследва, но според първоначалната информация се е скъсал един от кабелите на превозното средство, предаде БТА.

Фуникулярът, който е открит през 1885 г., е популярна туристическа атракция и свързва центъра на Лисабон с квартала „Барио Алто“. Според свидетелства, след като един от кабелите се е скъсал, превозното средствео е тръгнало надолу, излязло е от релсите и се е ударило в сграда.

Президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуза изрази съболезнования на близките на жертвите. Кметът на Лисабон Карлош Моедаш определи случилото се като „трагичен, трагичен инцидент“ и заяви, че „Лисабон скърби“.

Фуникулярите в Лисабон, включително „Глория“, „Бика“ и „Лавра“, заедно с асансьора „Санта Жуста“, са известни със своя отличителен жълт цвят, подобен на този на градските трамваи, и са любима атракция за туристите в португалската столица.

