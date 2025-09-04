Желязков: От българска страна не са констатирани смущения с GPS-а на самолета на Фон дер Лайен

От българска страна не са констатирани смущения в GPS сигнала, няма данни за външно въздействие и върху други самолети, прелетяли в района по същото време. Това заяви премиерът Росен Желязков по време на изслушването си в парламента във връзка с проблема с GPS сигнала на самолета на шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при кацането ѝ на летище Пловдив.

Желязков обясни, че от самото начало на войната в Украйна се провежда „радиоелектронна борба с умишлени смущения в радиочестотния спектър“, поради което „интерференцията“ не е била насочена към конкретен самолет.

Министър-председателят до голяма степен повтори казаното от министъра на транспорта Гроздан Караджов по темата – по време на разговора между командира на полета и екипажа не са забелязани признаци на притеснение относно полета. Обсъждането с контролната кула се е отнасяло само до начина на кацане. Транспондерът на самолета е излъчвал силен сигнал и няма данни за заглушаване.

Изслушването прерасна във взаимни обвинения

Изслушването в парламента се превърна в трибуна на взаимни обвинения между „Продължаваме промяната-Демократична България“ и премиера Росен Желязков.

Всичко започна, когато Атанас Атанасов от „Продължаваме промяната-Демократична България упрекна премиера за това, че не е поискал разследване на причините за изчезването на GPS сигнала на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Според него изказването на министър-председателя противоречи на официалната позиция на Европейската комисия и на глобалния интерес към случая, а това размива доверието към България.

Желязков на свой ред обвини „Продължаваме промяната-Демократична България“, че чрез изслушването се опитва да подкопае доверието между българското правителство и Европейската комисия, като посочи, че по негово време инцидентите са били по-малко, отколкото „по времето на Кирил Петков и Денков“.

БСП се втурна да защититава коалиционния си партньор, заявявайки, че парламентът не трябва да се занимава с дребни детайли като деветминутно закъснение на самолет, а хората очакват обсъждане на по-важни теми като цени, подкрепа за бизнеса и младите семейства. От левицата дори се извиниха на премиера „за загубеното време„.