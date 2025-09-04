РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Желязков: От българска страна не са констатирани смущения с GPS-а на самолета на Фон дер Лайен

Желязков: От българска страна не са констратирани смущения с GPS-а на самолета на Фон дер Лайен

От българска страна не са констатирани смущения в GPS сигнала, няма данни за външно въздействие и върху други самолети, прелетяли в района по същото време. Това заяви премиерът Росен Желязков по време на изслушването си в парламента във връзка с проблема с GPS сигнала на самолета на шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при кацането ѝ на летище Пловдив.

Желязков обясни, че от самото начало на войната в Украйна се провежда „радиоелектронна борба с умишлени смущения в радиочестотния спектър“, поради което „интерференцията“ не е била насочена към конкретен самолет.

Министър-председателят до голяма степен повтори казаното от министъра на транспорта Гроздан Караджов по темата – по време на разговора между командира на полета и екипажа не са забелязани признаци на притеснение относно полета. Обсъждането с контролната кула се е отнасяло само до начина на кацане. Транспондерът на самолета е излъчвал силен сигнал и няма данни за заглушаване.

Изслушването прерасна във взаимни обвинения

Изслушването в парламента се превърна в трибуна на взаимни обвинения между „Продължаваме промяната-Демократична България“ и премиера Росен Желязков.

Всичко започна, когато Атанас Атанасов от „Продължаваме промяната-Демократична България упрекна премиера за това, че не е поискал разследване на причините за изчезването на GPS сигнала на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Според него изказването на министър-председателя противоречи на официалната позиция на Европейската комисия и на глобалния интерес към случая, а това размива доверието към България.

Желязков на свой ред обвини „Продължаваме промяната-Демократична България“, че чрез изслушването се опитва да подкопае доверието между българското правителство и Европейската комисия, като посочи, че по негово време инцидентите са били по-малко, отколкото „по времето на Кирил Петков и Денков“.

БСП се втурна да защититава коалиционния си партньор, заявявайки, че парламентът не трябва да се занимава с дребни детайли като деветминутно закъснение на самолет, а хората очакват обсъждане на по-важни теми като цени, подкрепа за бизнеса и младите семейства. От левицата дори се извиниха на премиера „за загубеното време„.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени