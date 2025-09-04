РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Хванаха дилър на фентанил в центъра на София

Задържаха два килограма фентанил при спецакция на ГДБОП в Монтана и Търговище

Криминалисти от Трето РУ задържаха 49-годишен мъж, продавал фентанил в центъра на столицата.

На 3 септември при специализирана операция за противодействие разпространението на наркотични вещества в района на парк „Св. Св. Петър и Павел“, служители на Трето РУ спрели за проверка 49-годишен мъж.

При последвалия обиск у него са намерени и иззети 11 полиетиленови топчета с кристалообразно вещество и 53 сгъвки с кафяво-розово вещество, отговарящи на фентанил.

От МВР съобщават, че той е с множество криминални прояви за притежание на наркотици и е арестуван.

Материалите са докладвани в Софийска градска прокуратура и на задържания е повдигнато обвинение по чл. 354А от НК, наложена му е мярка за неотклонение за срок до 72 часа.

